Nelore Tocantins e ABCZ realizam a pesagem inicial da 4ª Prova de Ganho de Peso

Em Silvanópolis-TO, mais de 70 animais participam do evento

No dia 31 de agosto, em Silvanópolis-TO, mais de 70 animais passaram pela pesagem inicial da 4ª Prova de Ganho de Peso, promovida pela Associação dos Criadores de Gado Nelore do Tocantins (ACNT) e chancelada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). O evento, que teve início no dia 22 de junho, ocorreu na Fazenda Encontro da Natureza, de propriedade do agropecuarista Celso Guelfi.

Sendo um dos eventos mais aguardados do setor, a prova é um marco no acompanhamento do desenvolvimento e aprimoramento da genética do gado Nelore no Tocantins. A pesagem contou com a presença de criadores, pecuaristas e estudantes de zootecnia do GPEZOO – Grupo de Pesquisa e Extensão em Zootecnia do Instituto Federal do Tocantins Campus Palmas acompanhado pelo zootecnista e coordenador Prof. Dr. Clauber Rosanova, reforçando a importância do envolvimento acadêmico para a evolução do rebanho.

A presidente da Nelore Tocantins, Andrea Stival, destacou a importância da uniformidade no manejo dos mais. “A partir desta pesagem oficial, todos os animais terão as mesmas oportunidades de desenvolvimento, permitindo que o diferencial genético de cada um se destaque. A essência da Prova de Ganho de Peso está em identificar a genética superior através da padronização do ambiente. Agora, com condições iguais para todos, o verdadeiro potencial genético começará a se revelar”, diz.

José Neto, técnico de campo e consultor do PMGZ no Escritório Técnico Regional da ABCZ em Palmas, que supervisiona a prova, ressaltou a importância do processo de adaptação dos animais. “Eles responderam muito bem e estão demonstrando um desenvolvimento muito positivo, o que permite que comecem a expressar todo o seu potencial genético”, afirmou.

Neto ainda destacou que a prova, de fato, começa a partir de agora, pois o período de adaptação, que durou 70 dias, foi essencial para mitigar os efeitos do ambiente anterior e da habilidade materna, especialmente porque muitos animais ainda estavam em fase de amamentação quando chegaram. “Essa fase não é considerada no cálculo final da prova, pois seu objetivo é justamente permitir que os animais se ajustem às novas condições”, concluiu.

Segundo o zootecnista e Prof. Dr. Clauber Rosanova, acompanhar as provas de ganho de peso oferece aos estudantes uma oportunidade única de entender na prática o manejo nutricional e a eficiência alimentar dos animais. “A ideia é que os alunos possam conectar os conceitos teóricos do melhoramento genético animal, que estudam na disciplina comigo, com as provas oficiais de melhoramento genético da ABCZ. Nesses processos, são trabalhados temas como seleção fenotípica, avaliação genealógica, nutrição, ganho de peso, adaptação ao ambiente e comportamento animal. Queremos que os alunos saiam da sala de aula e vejam como tudo isso funciona na prática, nas provas oficiais de ganho de peso”, diz.

“Estamos também propondo algo a mais: incluir pesquisas sobre ambiência e microclima na prova. Nosso grupo de pesquisa tem equipamentos que permitem monitorar as condições ambientais durante a prova e correlacionar esses dados com o desenvolvimento dos animais. Assim, além de aprenderem na prática e interagirem com a mão de obra da fazenda, os alunos terão a chance de desenvolver pesquisas que realmente contribuem para os resultados dessas provas”, concluiu.

Sobre a ACNT

A Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins (ACNT) é uma entidade representativa com papel fundamental no desenvolvimento e fortalecimento da criação de Nelore nesta região do Brasil. A ACNT nasceu do compromisso de um grupo visionário de criadores em promover os interesses da raça Nelore e seus criadores no estado do Tocantins.