“Nos empenhamos em melhorar as condições de negócios para os empreendedores”, comenta governador Wanderlei sobre liderança do Tocantins no ranking nacional na venda do comércio crescimento de 12,6%

Por Redação

O comércio tocantinense se destacou no cenário nacional por apresentar o maior crescimento, entre os meses de janeiro e outubro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com os resultados da pesquisa, o volume de vendas no comércio varejista experimentou um crescimento notável de 12,6% no período analisado. O Tocantins ficou 11 pontos percentuais acima da média nacional, que foi de 1,6% de crescimento no mesmo período.

Já no comércio varejista ampliado – que inclui veículos e materiais de construção – o incremento nas vendas até outubro de 2023, em relação ao igual período de 2022, foi de 5,5%. Em relação aos últimos 12 meses, o aumento foi de 4,9% para este segmento.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destaca que o desempenho expressivo é resultado de investimentos realizados pelo Governo do Estado na melhoria do ambiente de negócios no Tocantins.

“Esse crescimento econômico se dá, também, com importantes ações do Governo, com investimentos na área de infraestrutura de escolas, hospitais, estradas e pontes. Todo esse recurso circulando cria um ambiente comercial favorável. Assim como o apoio às agendas culturais e turísticas, como as temporadas de praias e eventos culturais nas cidades, realizados com o apoio do Governo, provocam esse ambiente de negócios, permitindo que os pequenos comerciantes e empreendedores entrem nesse ciclo econômico que faz a economia crescer. E é essa capacidade de investimentos, que ampliamos para 11% que está fazendo essa revolução comercial”, avalia o governador Wanderlei Barbosa.

No acumulado dos últimos 12 meses, o comércio varejista tocantinense deu um salto positivo de 10%. Os dados finais do desempenho do comércio, ao longo de todo o ano, só serão divulgados em fevereiro próximo, mas já é possível antecipar que a consolidação dos dados de 2023 será positiva para o Estado.

“Ao longo de todo o ano, nos empenhamos em melhorar as condições de negócios para os empreendedores de norte a sul do Estado, fazendo a economia girar e nos preocupando em descentralizar a atividade econômica e buscando fortalecê-la em todos os municípios. O Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços, lançado pelo governador Wanderlei Barbosa, contempla ações e metas de fortalecimento do comércio, dada sua importância na economia tocantinense”, ressalta o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima.

Pesquisa

A Pesquisa Mensal do Comércio fornece indicadores que monitoram o comportamento do comércio varejista no Brasil. Iniciada em 1995, a pesquisa analisa a receita bruta de revenda em empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, cuja atividade principal é o comércio varejista. Os resultados mensais incluem variações no volume e na receita nominal de vendas para o comércio varejista e varejista ampliado no Brasil e nas unidades da federação. Os dados estão disponíveis no Sidra (Banco de Tabelas Estatísticas) e a próxima divulgação está programada para o dia 17 de janeiro.

Fonte: Adenauer Cunha/Governo do Tocantins