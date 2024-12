O ano dos esportivos: SUVs conquistaram de vez os brasileiros e são os mais vendidos em 2024

Em Palmas, opção do consumidor por carros esportivos faz investimento no segmento aumentar.

Por Redação

Em uma era em que tempo é artigo de luxo, o desempenho superior e a estética robusta dos carros esportivos ganham mais espaço a cada dia. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) revelam que os “Sport Utility Vehicles” (SUVs) já somam quase metade (48%) do total de carros vendidos no país este ano. A vida moderna não espera e a escolha de veículos tem acompanhado o estilo de vida agitado das pessoas.

Tradicionalmente, os veículos esportivos possuem motores de maior potência, design arrojado e mais elementos tecnológicos. Esse combo de vantagens, aliado à alta do custo dos compactos hatches, tem impulsionado a procura pelos SUVs, bem como o investimento das marcas nesse tipo de produto visando atender a demanda que já é uma tendência mundial. Em Palmas, atenta ao mercado, uma das maiores concessionárias locais acaba de lançar uma linha especial de veículos esportivos.

De tão únicos, os chamados Abarth sequer levam o logotipo da Fiat, a assinatura deles é um escorpião, o que já comunica o tipo de carro que o consumidor pode esperar, como explica a gerente da Autovia Fiat da Capital, Maria Tereza Corrêa. “A linha Abarth é sinônimo de performance e de personalidade, desde o barulho do ronco do motor a uma série de detalhes que completam a experiência de dirigir um SUV ‘envenenado’, afirma.

Hoje, com um centro especializado na distribuição da linha em Palmas, é possível encontrar veículos Abarth à pronta entrega, antes era preciso encomendar. Ainda segundo a gerente, o alinhamento de alta performance, direção provocante e um design robusto tem funcionado bem e atraído os palmenses. Dois modelos estão disponíveis no mercado: o Pulse Abarth e o Fastback Abarth, únicos SUVs da marca.

Modelos comercializados

Pulse Abarth: é o primeiro modelo SUV com essa grife a ser vendido no país. O veículo conta com câmbio automático, motor turbo de 185cv, que vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, e os amantes da velocidade ainda podem fazer uso do modo “Poison”, que aumenta a resposta do carro e a emoção ao dirigir.

Fastback Abarth: esse possui um design super esportivo, motor turbo de 185cv, que vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, rodas de 18″, pneus de maior aderência e porta-malas de 600L, além de também possuir o modo “Poison”. O Fastback Abarth une robustez, segurança e performance eficiente.

História da Abarth

Criada por Carlo Abarth, um apaixonado por corridas, em 1949, na Itália, a Abarth é reconhecida pela esportividade e por apostar sempre em tecnologia e inovação. Os veículos da marca do escorpião mais famoso do mundo são inspirados no legado do fundador, responsável por vários modelos que entraram para a história automobilística.