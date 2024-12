Organizadores da primeira Tech Farm se reúnem com Secretário Estadual da Agricultura: Marco para o Agronegócio em 2025

Por Wesley Silas

Os empresários Guto Costa e Poliana Cirqueira participaram nesta terça-feira, 10, de uma reunião na Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (SEAGRO) com o Secretário Jaime Café. Durante o encontro, apresentaram a Tech Farm Show 2025 e firmaram parcerias cruciais para a realização do evento, marcado para acontecer em Gurupi nos dias 3, 4 e 5 de abril.

A Tech Farm Show 2025 visa conectar o setor agropecuário por meio da inovação, tecnologia e oportunidades, impulsionando tanto o agronegócio regional quanto nacional. O apoio da SEAGRO enfatiza a relevância deste evento para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento dos setores da agricultura e pecuária no Tocantins.