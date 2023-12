Palmas, Araguaína e Gurupi lideram o ranking de abertura de novas empresas no Tocantins

Por Redação

O Tocantins encerra o ano de 2023 registrando aumento na abertura de empresas em comparação ao ano anterior. Foram 24.448 empreendimentos abertos neste ano, representando um crescimento em relação ao ano de 2022, que totalizou 23.878 novos registros. Os dados contabilizados vão até o mês de novembro. O Governo do Estado, por meio da Junta Comercial do Tocantins (Jucetins), avalia o papel do órgão nesse crescimento.

Para o presidente da Jucetins, Issam Saado, os avanços no registro empresarial refletem o comprometimento do Estado em modernizar e simplificar o ambiente de negócios.

“Graças à visão e ao investimento do Governo do Tocantins, alcançamos esses feitos. A modernização e a simplificação são prioridades do governador Wanderlei Barbosa, que impactam diretamente na atração de investimentos”, enfatiza o presidente.

“O Tocantins, por meio da Jucetins, não apenas comemora recordes, mas estabelece novos padrões para o registro empresarial no Brasil. A digitalização, a agilidade e o comprometimento com a modernização tornam o estado um exemplo a ser seguido, fomentando o ambiente de negócios e impulsionando o desenvolvimento econômico”, acrescenta Issam Saado.

A Jucetins alcançou o top 5 no ranking nacional de tempo médio para abertura de empresas. Com um tempo total de 1 hora, 58 minutos e 54 segundos para análise de processos, destacando-se como o quarto estado mais rápido do Brasil. Ao todo, contando o tempo gasto pela Jucetins, pelos municípios e pela Receita Federal, o Tocantins leva em média 11 horas para finalizar um processo de abertura.

Investimento no Tocantins

Fundador da C.E.G Serviço LTDA, empresa de construção de edifícios aberta este ano em Araguaína, João Nelson Monteiro Palitot, destaca as oportunidades como fator decisivo para investir no estado. “O Tocantins é um território novo, repleto de oportunidades que motivaram minha decisão de investir aqui”, explica.

Sobre o processo de abertura da empresa, João enfatiza a facilidade proporcionada pela Jucetins. “O processo para abrir uma empresa não foi trabalhoso. Minha contadora solicitou a documentação e, rapidamente, já estava com o meu CNPJ e o contrato social em mãos. Um ponto positivo é a praticidade em iniciar um negócio aqui no Tocantins”, frisa o empresário.

Agilidade para abrir empresas

A contadora Julyana Brito, também de Araguaína, afirma que a sua perspectiva sobre as mudanças no registro empresarial é positiva.

“O número de empresas que abrimos este ano foi expressivo, resultado de estratégias eficazes para manter o ambiente de negócios competitivo”, salienta.

Ela destaca as principais mudanças recentes, como o registro 100% digital, a assinatura com o gov.br, o balcão único e a agilidade na análise dos processos. “Essas inovações são fundamentais para a simplificação do trabalho contábil e garantem mais rapidez e eficiência”, reforça.

Inclusive, a Jucetins recomenda aos empresários que desejam abrir seu primeiro negócio, que procurem um profissional de contabilidade, com a habilidade e o conhecimento necessários para lidar com todos os processos. “O profissional contábil garante que tudo esteja correto e também que sua empresa cresça com segurança e responsabilidade”, explica Julyana.

Segmentos econômicos

Em 2023, o setor de comércio liderou as aberturas, com 7.705 novas empresas, seguido por construção (2.120); alojamento e alimentação (2.099); atividades administrativas e serviços complementares (1.937), e atividades profissionais, científicas e técnicas (1.881). “Essa diversificação econômica demonstra a resiliência e a adaptabilidade do ambiente empresarial tocantinense”, enfatiza o vice-presidente da Jucetins, Juarez Rigol.

“Estamos comprometidos em trazer as práticas mais avançadas de registro empresarial para o Tocantins. A total digitalização, o registro automático e a possibilidade de pagamento via PIX são exemplos claros de nossa busca pela excelência e pela eficiência”, completa o vice-presidente.

Ranking dos municípios

Em âmbito estadual, Palmas destacou-se como o líder na abertura de empresas, com um total de 8.878 novos empreendimentos. Araguaína (3.482), Gurupi (1.657), Porto Nacional (1.096) e Paraíso do Tocantins (957) estão logo atrás.

Top 10 municípios que mais abriram empresas

1 – Palmas: 8.878 empresas;

2 – Araguaína: 3.482 empresas;

3 – Gurupi: 1.657 empresas;

4 – Porto Nacional: 1.096 empresas;

5 – Paraíso do Tocantins: 957 empresas;

6 – Colinas do Tocantins: 523 empresas;

7 – Guaraí: 312 empresas;

8 – Araguatins: 294 empresas;

9 – Augustinópolis: 269 empresas;

10 – Dianópolis: 259 empresas.

Municípios mais rápidos

Quanto à agilidade na abertura de empresas, Araguaína lidera o ranking, com um tempo médio de 2 horas, 57 minutos e 44 segundos. Dianópolis (8:20:24), Gurupi (9:41:35) e Tocantinópolis (9:48:27) também se destacam.

Top 10 municípios que mais abriram empresas (considerando apenas os municípios com mais de 15 mil habitantes)

1 – Araguaína: 2:57:44

2 – Dianópolis: 8:20:24

3 – Gurupi: 9:41:35

4 – Tocantinópolis: 9:48:27

5 – Palmas: 10:04:44

6 – Miracema do Tocantins: 10:45:50

7 – Augustinópolis: 13:42:45

8 – Paraíso do Tocantins: 13:42:57

9 – Formoso do Araguaia: 13:46:42

10 – Porto Nacional: 15:08:30