Palmas, Araguaína e Gurupi se destacam com os maiores número de empreendimentos registrados, aponta Jucetins

Ao completar 37 anos, a Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), divulgou levantamento apontando que o número de empresas ativas no Estado chegou 236.188. Os principais portes das empresas são Microempreendedores Individuais (MEI) com 124.485 mil empresas ativas; Microempresa (ME) representa 85.189 mil empresas ativas, Empresa de Pequeno Porte (EPP) somam 11.800 mil empresas ativas e Média e grandes empresas somam14.714 registradas no TO. Setores com maior número de empresas no Estado são de serviços com 43.1%, Comércio com 36.6% e Indústria com 20.3%.

Por Redação

Tocantins consolidou-se como um dos líderes nacionais em agilidade para abertura de empresas, figurando entre os Estados mais rápidos do Brasil sendo o primeiro colocado da região Norte.

Por Redação

Aos 37 anos, a Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins) comemora com saldo positivo o Registro Empresarial do Estado. Até janeiro deste ano, o percentual de crescimento de abertura de empresas foi de 20,67% se comparado ao mesmo período do ano anterior. A autarquia também se destaca pela excelência dos serviços prestados aos usuários que trabalham com desburocratização, inovação tecnológica de forma efetiva para dar agilidade aos processos mercantis.

Dados de janeiro de 2026, constam registrados na Jucetins 236.188 empresas ativas. Deste total podemos destacar 124.485 Microempreendedores Individuais (MEI) cadastrados no Estado, 85.189 Microempresa (ME), 11.800 Empresa de Pequeno Porte (EPP) e 14.714 empresas que não se enquadram nos limites definidos pelo Simples Nacional, sendo estas consideradas como empresas de médio ou grande porte. “De acordo com o Vice-Presidente da Jucetins, Pr. Wesley Lemos, os dados são significativos e representa que essas empresas com atuação em diversos segmentos da economia, independente do porte, vem gerando emprego e renda ao nosso Estado bem como o fortalecimento dos negócios”, relatou.

Esse quantitativo de empresas refere-se aos 139 municípios do Estado. Entre as cidades com maior número de empreendimentos registrados, destacamos a capital Palmas com 78.040, Araguaína com 32.087, Gurupi com 16.917, Porto Nacional com 11.375, Paraíso do Tocantins com 9.954, Colinas do Tocantins com 5.528, Guaraí com 4.308, Araguatins com 2.922, Dianópolis com 2.870, Miracema do Tocantins com 2.847, Formoso do Araguaia com 2.522, Lagoa da Confusão com 2.224, Pedro Afonso com 2.180, Augustinópolis com 2.134, Tocantinópolis com 2.098, e Miranorte com 1.960 empresas registradas.

Os serviços da Jucetins vão além do registro de empresas, o órgão coordena a REDESIM – Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios no Estado (SIMPLIFICA -TO). Um portal do Governo do Estado que facilita o processo de abertura, alteração e baixa de empresas que gera facilidade e agilidade para o poder público e para o cidadão empreendedor através do site www.simplifica.to.gov.br

Segundo o Coordenador do Simplifica Tocantins da Jucetins, Rubens Santos, “das 236.188 empresas ativas, é possível destacar os setores com maior prevalência como o de Serviços que corresponde a 43.1% de empresas ativas, seguido dos setores de comércio com 36.6% e indústria com 20.3%, que representa geração de emprego e renda, o que impulsiona o desenvolvimento econômico e social do Estado”, explicou.

Aumento de empresas

De acordo com o Diretor de Registro Mercantil da Jucetins, Joristé Coelho, o órgão é mais que um guardião da memória do registro econômico tocantinense, tornando-se uma ferramenta essencial para a melhoria do ambiente dos negócios. E a cada ano apresenta resultados expressivos nos serviços públicos prestados ao cidadão. “De janeiro a dezembro de 2025 foram 32.712 novas empresas formalizadas, já em 2024 foram 27.109 empresas abertas. Se comparado ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 20,67%, de empresas abertas no Estado, um registro histórico e positivo para o Governo e para a região”, explicou.

Agilidade

O Tocantins é hoje um dos Estados com menor tempo para se abrir e registrar empresas no país, com recordes de constituições. De acordo com o ranking nacional da Receita Federal que calcula a média do tempo de abertura de empresas, o Tocantins consolidou-se como um dos líderes nacionais em agilidade para abertura de novos empreendimentos, figurando entre os Estados mais rápidos do Brasil, sendo o mais ágil da região Norte. A análise de processos pela Jucetins registrou em 2025 o tempo médio de 2 horas e 38 minutos, com registros de empresas em minutos.

A agilidade é proporcionada pela utilização da plataforma Simplifica Tocantins integrada a Redesim, além de parcerias que contribuem para a redução do tempo de viabilidade. Para o ano de 2026, a expectativa é a manutenção dessa celeridade com foco na automatização de 100% dos processos de baixa complexidade.

Pioneirismo

Além da eficácia na prestação dos serviços públicos aos usuários, é importante destacar que o profissionalismo, a competência e o comprometimento da equipe técnica da Jucetins fazem toda a diferença. O órgão foi um dos primeiros a serem criados logo após a fundação do Estado em 1988. Ou seja, foi criada em 1º de janeiro de 1989 pela Medida Provisória Nº. 7, transformada em Lei Estadual Nº. 7 no dia 23 de janeiro do mesmo ano. A Jucetins é um memorial da história econômica do Estado como responsável pelo registro público das empresas mercantis e atividades afins, garantindo a sua segurança e validade jurídica desde a criação do Estado.

O Vice Presidente da Jucetins, Pr Wesley Lemos destaca sua satisfação em fazer parte dessa história de sucesso. “Para nós é uma honra contribuir com o desenvolvimento do Estado, principalmente por trabalhar ao lado de profissionais competentes como os da Junta. Aqui nós temos servidores de carreira que atuam no órgão há 37 anos, por exemplo. O que representa a memória institucional, a estabilidade e acima de tudo a experiência e muita prática dos serviços prestados. Profissionais assim nós consideramos joias raras que servem de inspiração para os mais novos”, destacou o gestor.

Segundo um dos servidores pioneiros da Jucetins, Erlan Milhomem, que atua há 37 anos na Jucetins, comemorar essa trajetória representa um fato histórico de avanço dos serviços prestados. “Saímos da era do papel e passamos para o sistema 100% Digital, oferecendo todos os serviços online. São anos acompanhando e participando dessa trajetória evolutiva que chegou para facilitar a vida dos servidores e dos usuários dos nossos serviços. Foram muitas mudanças, que tem favorecido a qualidade e eficiência dos serviços públicos prestados”, enfatiza.

“Com o sistema 100% digital, estima-se que a equipe de analistas da sede e das regionais analisam em média 300 processos por dia. Isso representa um serviço de monitoramento e avaliação dos documentos de registro de empresas, como constituições, alterações e encerramentos diariamente”, disse a Gerente de Registro Mercantil da Jucetins, Cleci Cassol, uma das servidoras pioneiras da Jucetins. Destacou ainda que a análise técnica de processos nas Juntas Comerciais é fundamental para garantir a legalidade, segurança jurídica e agilidade no registro de atos empresariais (constituição, alteração e extinção de empresas).

Jucetins

O órgão é uma entidade da administração indireta do Governo do Tocantins com sede e foro na capital do Estado e com dois Escritórios Regionais, sendo um em Araguaína e outro em Gurupi, ambos funcionam dentro do PronTO – Serviço de Atendimento ao Cidadão. A autarquia tem personalidade de direito público e subordinada tecnicamente ao Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI). Possui uma equipe multiprofissional com mais de cem servidores públicos, sendo efetivos, cargos comissionados, contratados e estagiários que atuam de maneira integrada.

Servidores Pioneiros

Erlan Souza Milhomem 37 anos de atuação na Jucetins

Eva Pereira Lima possui 29 anos de atuação na Jucetins

Séfora Beatriz Ramos Jubé com 26 anos de atuação na Jucetins

Rejane Oliveira de Brito com 25 anos de atuação na Jucetins

Cleci Cassol com 25 anos de atuação na Jucetins

Hilmara Cavalcante com 23 anos de atuação na Jucetins

Núria Renata Ribeiro com 22 anos de atuação na Jucetins

Tânia Meireles Lagares Oliveira – 17 anos de atuação na Jucetins

Mariana Sampaio de Almeida – 16 anos de atuação na Jucetins

Ivaneza Gonçalves da Silva – 13 anos de atuação na Jucetins

Raquel Freires – 12 anos de atuação na Jucetins

Tharlys Bruno Pereira Mendonça – 11 anos atuação na Jucetins

Ruth da Cunha Carvalho – 13 anos atuação na Jucetins

Rubens Rodrigues Santos – 11 anos atuação na Jucetins

José Heirik Torres Guimarães – 13 anos atuação na Jucetins

Dados do Registro Mercantil

Número de empresas ativas no TO: 236.188

Principais Portes de Empresa:

Microempreendedores Individuais (MEI) 124.485 mil empresas ativas

Microempresa (ME) 85.189 mil empresas ativas

Empresa de Pequeno Porte (EPP) 11.800 mil empresas ativas

Média e grandes empresas: 14.714 registradas no TO.

Setores com maior número de empresas no Estado

Serviços com 43.1%

Comércio com 36.6%

Indústria com 20.3%

Cidades com maior número de empresas registradas na Jucetins



Palmas 78.040 empresas

Araguaína 32.087 empresas

Gurupi 16.917 empresas

Porto Nacional 11.375 empresas

Paraíso 9.954 empresas

Colinas 5.528 empresas

Guaraí 4.308 empresas

Araguatins 2.922 empresas

Dianópolis 2.870 empresas

Miracema do Tocantins 2.847 empresas

Formoso do Araguaia 2.522 empresas

Lagoa da Confusão 2.224 empresas

Pedro Afonso 2.180 empresas

Augustinópolis 2.134 empresas

Tocantinópolis 2.098 empresas

Miranorte 1.960 empresas

Texto: Geórgya Laranjeira Corrêa/ Governo do Tocantins