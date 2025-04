Parceria com o Governo do Tocantins é Sindicato Rural fortalece a Expo Gurupi na sua 50ª edição com estrutura, cultura e inovação

Por Wesley Silas

O deputado estadual Eduardo Fortes, presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria, juntamente com João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi, reuniu-se em Palmas com o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Beto Lima, e o secretário de Cultura e Turismo de Tocantins, Hercy Filho. Com o apoio do governador Wanderlei Barbosa, a reunião teve como objetivo concluir a parceria com o Governo do Tocantins para a 50ª edição da Expo Gurupi.

De acordo com Fortes, a reunião aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 1º de abril, na Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, em Palmas

“Concluímos a parceria com o Governo do Tocantins para a realização da Expo Gurupi. O Estado irá colaborar com a infraestrutura e um show, além de promover a inserção de órgãos públicos no Parque Antônio Lisboa da Cruz para fortalecer a cultura e a economia da região Sul”, declarou o deputado.

A 50ª edição da Expo Gurupi ocorrerá de 27 de maio a 1º de junho de 2025, no parque de exposições Antônio Lisboa da Cruz. O tema desta comemoração histórica será: “O Elo entre a Tradição e a Inovação”.