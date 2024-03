Pela primeira vez na história, o Tocantins terá uma Academia do Agronegócio

Por Redação

Acaba de ser fundada no estado do Tocantins, a Academia Tocantinense do Agronegócio, uma entidade sem fins lucrativos que terá 15 cadeiras patronas. Os primeiros oito ocupantes tomarão posse em cerimônia de instalação da Academia nesta quarta-feira, 20 de março, às 19h30, no auditório do Senai, em Palmas.

São oito personalidades que contribuíram e contribuem com a valorização, desenvolvimento e evolução do agronegócio, base da economia do Tocantins. O idealizador e fundador da Academia Tocantinense do Agronegócio é o médico veterinário César Hanna Halum, que fundamentou a criação da entidade, junto com os pares que tomarão posse, na missão de registrar a história, debater o presente e propor estratégias e visões de logo prazo, para subsidiar políticas estaduais voltadas ao setor do agronegócio, meio ambiente e à pesquisa científica. Tudo isso, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado.

“Essa é uma iniciativa que objetiva dar valor e representatividade ao setor agropecuário do Tocantins. Inicialmente iremos dar posse à oito membros da Academia, mas as demais sete serão preenchidas ao longo deste ano de 2024, respeitando os critérios previstos no estatuto e regimento interno da entidade”, explicou Halum.

A primeira formação da Academia demonstra o objetivo de prezar pela legitimidade do agronegócio. Ou seja, a entidade será formada por técnicos que representam os diversos segmentos do setor como universidades, órgãos de pesquisa, produção rural e a agricultura familiar.

Membros acadêmicos quer tomarão posse nesta quarta-feira, 20 de março:

Cadeira Nº 01 – Defesa Sanitária Agropecuária

César Hanna Halum

Cadeira Nº 02 – Assistência Técnica e Extensão Rural

Roberto Jorge Sahium

Cadeira Nº 03 – Produtor Rural e Ambientalista

Fernando Silveira

Cadeira Nº 04 – Pesquisa Agropecuária

Daniel de Brito Fragoso

Cadeira Nº 05 – Universidade CT&I para o Agro

Erich Collicchio

Cadeira Nº 06 – Produtor Rural Pioneiro

Antônio Machado Fernandes

Cadeira Nº 07 – Agricultura e Pecuária Familiar

Marcino Pereira Lima

Cadeira Nº 08 – Educação Rural

Maria de Lourdes Vieira (Professora Santa)