Pequenos negócios do TO geraram quase 70% das vagas de trabalho criadas em 2023

Por Redação

O Tocantins alcançou, no último mês de outubro, a marca de 15.223 mil novos empregos gerados desde o início do ano até o mês de outubro. Desse universo, 10.491 – quase 70%, foram criados pelas micro e pequenas empresas. Os dados são de um estudo do Sebrae realizado a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

O saldo líquido de empregos gerados considerando apenas o mês de outubro de 2023 no Estado do Tocantins pelas Micro e Pequenas Empresas (MPE) foi de 822. O Setor que mais empregou foi o comércio, seguido do setor de serviços.

O Estado ocupa a quinta posição no ranking dos saldos de empregos gerados pelos pequenos negócios entre as unidades da federação da região Norte, com uma total de 98,6 empregos gerados por mil empregados.

Brasil

No Brasil, mais de 1,78 milhão de novos empregos foram gerados de janeiro a outubro. Deste número, quase 71% foram criados pelas micro e pequenas empresas, o que corresponde a aproximadamente 1,26 milhão de novos postos de trabalho. Já as médias e grandes geraram 372,4 mil vagas, o que equivale a cerca de 21% do total de empregos.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, os números mostram, mais uma vez, a força do pequeno negócio e a importância desse segmento para a economia. “São os empreendedores de pequeno porte que têm sustentado o país. São as pessoas que acordam todas as manhãs e fazem o Brasil se movimentar, distribuindo renda, proporcionando inclusão social e a transformação das vidas de bairros e municípios, em todas as regiões. Pela primeira vez na história o Brasil registrou a marca de 100 milhões pessoas ocupadas. E temos uma das menores taxa de desemprego de 7,6%”.