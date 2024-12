Pequenos negócios dominam o setor de padarias no Tocantins

Com crescimento anual de 6,6%, micro e pequenas empresas impulsionam a economia local

Por Redação

De acordo com os dados do Sebrae Tocantins, mais de 99% das empresas do setor de padarias e confeitarias são classificadas como pequenos negócios (MEI, ME e EPP), o que destaca as micro e pequenas empresas para a economia estadual. O segmento cresce a uma média de 6,6% ao ano, impulsionado pela adaptação dos empreendedores às demandas locais e pela busca constante por inovação.

Entre os exemplos de sucesso está a padaria Sabor Caseiro, comandada por Wathina Antunes e sua mãe Marleni Vitória. Com uma década de atuação, o negócio se diferenciou pela oferta de produtos frescos, industrializados e feitos na hora, como tapiocas e cuscuz, atendendo às preferências de servidores públicos, aposentados, empresários e trabalhadores CLT. “Nosso objetivo é continuar oferecendo o sabor caseiro que os clientes adoram e melhorar sempre nosso ambiente”, pontua a empresária.

Wathina compartilha que estratégias como diversificar o mix de produtos e adequar preços têm sido fundamentais para manter a competitividade em um mercado crescente. A empreendedora também enfatiza o apoio financeiro que recebeu de uma instituição, o qual permitiu expandir o negócio. “Esse suporte foi essencial para alcançar um patamar que sempre sonhamos”, afirma.

Os principais desafios do setor incluem a gestão de custos com mão de obra e insumos, além da necessidade de capacitação e incentivos. “Cursos para aperfeiçoar nossos conhecimentos e a redução de taxas seriam muito bem-vindos”, sugere.

A tecnologia também tem desempenhado um papel relevante. Redes sociais e aplicativos de entrega têm ajudado a Padaria Sabor Caseiro a alcançar novos públicos e divulgar seus produtos, contribuindo para a consolidação do negócio.

Pequenos negócios, como a de Wathina, desempenham um papel importante na economia local, gera emprego e renda, mesmo em pequenas proporções. “É algo que movimenta a cidade”, ressalta.

Para quem deseja ingressar no ramo, a empreendedora recomenda que antes de começar, estude o mercado e tenha conhecimento financeiro. “Esses passos são fundamentais para o sucesso”, frisa.

O setor de panificação no Tocantins segue como um exemplo de resiliência e inovação, e destaca o potencial das pequenas empresas em transformar os desafios em oportunidades de crescimento sustentável.