Pesquisa aponta queda na produção industrial

Investimentos e empregos também recuaram.

Por Redação

Sondagem Industrial divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) nesta quinta-feira, 29, mostra que a elevada carga tributária, a falta de trabalhador qualificado, a inadimplência e a taxa de juros elevada foram os principais problemas enfrentados pelos empresários tocantinenses no 4º trimestre de 2025 – outubro a dezembro.

Como se isso não bastasse, o setor registrou no período uma queda de 9 e 2 pontos na produção e geração de empregos, respectivamente. Na sondagem nacional os resultados ficaram próximos aos registrados no Tocantins, indicando que o baixo desempenho do segmento ocorreu em todo país.

Os dados da pesquisa mostram ainda insatisfação com a margem de lucro e situação financeira, além de dificuldade na obtenção de crédito. No entanto, os empresários se mostraram um pouco otimistas em relação aos próximos seis meses quanto a demanda e o número de empregados, apesar da expectativa de queda no que se refere a compra de matéria-prima e quantidade exportada com redução na intenção de investimento em seus negócios.

Ao avaliar o resultado da Sondagem a técnica em pesquisa da FIETO, Gleicilene Bezerra da Cruz, destacou que no 4º trimestre de 2025 os empresários tiveram dificuldades na busca por crédito aliada a entraves como a taxa de juros elevada e a inadimplência dos clientes, fatores que segundo ela podem ter contribuído com a redução na intenção de investimento.