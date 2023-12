PIB de Porto Nacional supera o de Gurupi; enquanto Cariri supera todos no comparativo do PIB per capita

Por Redação

Porto Nacional está consolidada como a terceira maior economia do Estado. A cidade, que tem cerca 64 mil habitantes e é a quarta em população do Tocantins, alcançou um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 3,64 bilhões em 2021, conforme dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no final de semana.

Ao todo, o valor do PIB de Gurupi, 2.64 bilhões, ocupa a quarta posição, correspondia a 7,05% de todas as riquezas tocantinenses daquele ano. Na frente de Porto Nacional estão a capital Palmas e Araguaína, as duas maiores cidades do Estado.

Os Resultados do PIB são comparáveis entre si e estão plenamente integrados às séries do Sistema de Contas Nacionais – SCN e do Sistema de Contas Regionais – SCR do Brasil, em conformidade, portanto, com o manual System of national accounts 2008, SNA 2008, e com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0.

PIB per capita

No Tocantins a Capital, se destaca com PIB a preços correntes R$ 10.333.418,524, mas caio no ranking no comparativos com municípios pequenos como Cariri.

Entre os municípios com o maior PIB pelo número de habitantes (PIB per capita), municípios pequeno superaram os maiores.

Em destaques estão Cariri com R$ 115.073,33, Campos Lindos com R$ 95.662,12 e considerada a 72ª cidade mais rica do País e 50% da população ganha até meio salário mínimo, Formoso do Araguaia R$ 77.025,73, Lagoa da Confusão R$ 71.373,6, Peixe R$ 61.181,18; enquanto Porto Nacional o indicador mostra R$ 68.063,36, seguido por Palmas com 32.977,35, Gurupi com 29.950,02, Paraíso do Tocantins R$ 28.820,73 e Araguaína com 28.129,89.

São apresentados, a preços correntes, os valores adicionados brutos da Agropecuária, da Indústria e dos Serviços, que constituem os três grandes setores de atividade econômica, além da Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social, devido à sua relevância na economia brasileira, bem como informações sobre os impostos, líquidos de subsídios, o PIB e o PIB per capita dos Municípios brasileiros.

Porto Nacional registrou o segundo maior ganho percentual, com 1,07% a mais de participação nas riquezas do Tocantins.

O prefeito Ronivon Maciel comemorou os números divulgados pelo IBGE. Conforme o gestor municipal, a prefeitura vem contribuindo com a agropecuária, com o comércio, com o setor de serviços e outras áreas da economia para que o crescimento seja ainda maior. “Nossa gestão cuida muito dos bairros, mas ao mesmo tempo olha para a macro economia. Sabemos que uma economia forte gera mais emprego e qualidade de vida”, destacou Ronivon.

Além de Porto Nacional ter alcançado a terceira colocação no PIB na atual administração, o município se tornou o campeão estadual de exportações em 2022 e em 2023, já tendo vendido US$ 579 milhões para fora do país somente nos primeiros 11 meses deste ano.

“Com certeza teremos um PIB ainda maior em 2022 e 2023. Nós estamos com um comércio muito forte, Porto Nacional será a única cidade do Estado a ter duas esmagadoras de soja e ainda somos a sede de uma das maiores empresas de fertilizantes do Brasil”, pontuou o prefeito.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Saulo Costa, foram recebidos com grande alegria os dados do IBGE, onde o município de Porto Nacional ocupa o 3º lugar no PIB, ou seja, na geração de riquezas. Porto Nacional é uma cidade rica, temos um comércio local fortalecido, lago, aeroporto, parque industrial e o distrito de Luzimangues, em plena expansão, nossa cidade se encontra pronta para receber novos investidores, que possam contribuir com a geração de renda e emprego, fortalecendo cada vez mais a economia local.

Principais dados da economia de Porto Nacional :

PIB 2021: R$ 3.649.421.284,00

PIB per capita 2021: R$ 68.063,36

PIB 2021 excluindo impostos e subsídios: R$ 2.822.041,798