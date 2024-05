Prefeitura de Gurupi disponibiliza área no PAIG para indústria que projeta gerar 500 empregos

Por Redação



Gurupi está prestes a receber mais uma indústria, reforçando o plano de desenvolvimento econômico e atração de investimentos privados visando a geração de empregos e renda. Nesta quarta-feira, 15, a Prefeitura entregou à empresa Agronorte, o Termo de Reserva de Área no Parque Agroindustrial de Gurupi, que garante à empresa a segurança jurídica para prosseguir com os trabalhos de instalação da nova indústria.

A entrega do Termo de Reserva é mais um capítulo neste processo de instalação de uma indústria de nutrição animal, que pretende gerar até 500 empregos quando a nova fábrica estiver operando em sua capacidade máxima, o que deve ocorrer em até cinco anos após o início das operações. De acordo com os proprietários da empresa, a previsão é que as obras de construção da nova fábrica tenham início já no próximo mês de agosto e devem durar um ano de meio.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, acompanhada de auxiliares, fez questão de entregar o documento em mãos à direção da empresa durante a abertura da Agrotins (Feira de Agrotecnologia do Tocantins.

“Esse é um trabalho que temos feito desde o início da nossa gestão, ofertando as condições necessárias e incentivos aos empresários que desejam se instalar em Gurupi e gerar empregos. E da mesma forma com as empresas que já estão em nossa cidade e pretendem se expandir. Com a Agronorte, ultrapassamos o número de 50 indústrias entre instaladas ou em processo de instalação, desde o início da nossa gestão. Isso sim é um resultado concreto de mais um trabalho sério que estamos fazendo”, disse a Prefeita.

O presidente da Agronorte, Gilmar Carvalho, afirmou que a nova fábrica será duas vezes maior que a matriz instalada em Tocantinópolis e será também a maior indústria de rações do país (em uma única unidade), com capacidade de produção inicial de 15 mil toneladas por mês e com previsão de produzir até 45 mil toneladas a cada 30 dias. “Fomos muito bem recebidos pela Prefeita e por sua equipe, recebemos a área no Parque Agroindustrial e vamos instalar a maior unidade da Agronorte. Gurupi está muito bem localizada e nosso objetivo é crescer, ajudar no desenvolvimento da cidade e gerar empregos”, disse Carvalho.

Presentes

Também participaram do evento os diretores da empresa Hyago e Vinícius Carvalho e os secretários municipais: Joice Caldeira, de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente; Talita Ferreira, de Ciência Tecnologia e Inovação; José Carlos de Bessa, secretário-chefe de Gabinete; Élcio Mendes, de Comunicação e Sérgio Vieira Marques, de Esportes e Juventude.