Procon Tocantins encontra variação de até 124% nos preços das carnes em Palmas

Foram analisados 32 cortes de carnes bovinas, suínas, aves, peixes e linguiças em dez locais distintos

Por Redação

O Procon Tocantins realiza pesquisa de preço dos açougues nesta quarta-feira,22, que revelou variações nos preços das carnes em estabelecimentos comerciais de Palmas. Foram analisados 32 cortes de carnes bovinas, suínas, aves, peixes e linguiças em dez locais distintos, incluindo sete açougues de supermercados e três casas de carnes.

“O Procon Tocantins realiza mensalmente o monitoramento dos preços das carnes em açougues de supermercados e casa de carnes da Capital. A pesquisa, que é feita por amostragem, tem o objetivo de apresentar os índices de variação de preço, possibilitando ao consumidor maior economia na hora de realizar as compras”, esclarece o superintendente do Procon Tocantins, Rafael Parente.

O item que apresentou a maior variação de preço foi o peito de frango, com a variação de 124,10% entre o menor de R$ 12,49 e o maior preço R$ 27,99. Em seguida, está o kg do coração de frango, com 112,04% de variação, com o menor preço a R$ 24,99 e a maior a R$ 52,99, já a costela bovina dianteira, com 100% de variação, entre R$ 11,99 e R$23,99.

Entre as linguiças pesquisadas, a calabresa apresentou a maior variação, com 87,54% de diferença entre R$ 23,99 e o maior preço R$ 44,99.

Já entre as carnes suínas, os itens com maior variação foram o pernil suíno dianteiro e traseiro, ambos com osso, com 50% menor preço encontrado foi R$ 17,99 e o maior R$ 26.99. Entre os peixes, o pintado foi o item que apresentou maior variação de 36,01%, comercializado entre R$ 24,99 e R$ 33,99.

Para conferir a pesquisa clique aqui.

O Procon Tocantins realiza mensalmente esse monitoramento de preços, visando informar aos consumidores sobre as oscilações no mercado e possibilitando uma escolha mais consciente e econômica na hora das compras.

Orientações aos Consumidores

“É importante destacar que nos locais onde são vendidas carnes, é permitido oferecer carne fresca moída, desde que essa operação seja realizada na presença do cliente. No entanto, é proibido manter essa carne moída em estoque”, ressalta Magno Silva, diretor de fiscalização do órgão.

Denuncie

Para denunciar os consumidores podem utilizar o Whats Denuncia (63) 99216-6840 ou Disque 151. A fiscalização será realizada, e, se confirmada a irregularidade, as devidas penalidades serão aplicadas.

O que diz a lei

A Lei Estadual nº 3.136/2016, estabelece que os açougues, supermercados e comerciantes de carne em geral, situados no Estado do Tocantins, são obrigados a expor, em local visível, de forma clara e legível aos consumidores, razão social, nome de fantasia, telefone, endereço e número da inspeção do frigorífico fornecedor dos produtos expostos à venda, bem como o prazo de validade do produto.