Produtor de cachaça do TO quer conquistar o exterior com sabores únicos e identidade regional

da redação

Do município de Combinado (TO), no sítio Rio Palma, surge uma história de empreendedorismo enraizada na tradição. A Cachaça Palmeira, criada por Paulo Palmeira, é resultado de uma herança familiar que atravessa gerações — do avô ao pai do produtor. Agora, está pronta para ganhar o mundo, com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a ApexBrasil.

Com um cuidado artesanal na produção, a Cachaça Palmeira se destaca por sabores únicos, como a Baru Mel, curtida no fruto do baru – árvore nativa do Cerrado –, e por mais de 30 embalagens exclusivas, pensadas para valorizar a identidade regional. “Se for para eu entrar na linha de exportação, quero entrar com um produto diferenciado”, afirma o produtor Paulo Palmeira.

“A Cachaça Palmeira só o Tocantins tem. Sou um apaixonado pelo meu estado e, onde vou, sempre levo o nome de Combinado e do Tocantins e desses dois aglomerados turísticos, Jalapão e Serras Gerais. Está na embalagem que é patrimônio imaterial do Tocantins. A minha empresa representa a cultura, a tradição, valorizando a própria identidade”, explica.

Após conquistar consumidores em diversos estados brasileiros, Paulo dá um novo passo rumo à internacionalização da Cachaça Palmeira. Ele participou do Exporta Mais Brasil e do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex), programas da ApexBrasil que promovem a exportação de produtos brasileiros no exterior. “Depois que conheci a ApexBrasil, percebi que há muitas portas a serem abertas. E que, além do mercado estadual e regional, eu também posso atingir o mercado internacional”, afirma o empreendedor.

Em uma rodada de negócios realizada em Palmas, Paulo apresentou seus produtos para potenciais compradores de países como Índia, Peru e Portugal. O apoio da ApexBrasil está sendo essencial neste processo. “A ApexBrasil é a que pode, no momento, me ajudar e que está abrindo as portas. E acredito que vai me levar muito longe. Estou de braços abertos, acolhendo o que a ApexBrasil pode me oferecer. Sou um pequeno empreendedor que está iniciando. Então, preciso de uma instituição de nome, uma instituição que tem credibilidade, uma instituição que sabe orientar o pequeno empreendedor”, destaca.

Exporta Mais Brasil

O Exporta Mais Brasil já realizou 28 edições entre 2023 e 2024. O programa promove reuniões entre empresas brasileiras e compradores internacionais, com foco em aumentar as exportações regionais.

Resultados do Exporta Mais Brasil:

– 875 empresas brasileiras apoiadas

– R$ 553 milhões em negócios gerados

– 305 compradores internacionais de 65 países

Peiex

O Programa de Qualificação para Exportação é voltado para empresas que desejam se preparar para o mercado internacional. Oferece diagnóstico empresarial, capacitação em comércio exterior e plano personalizado de exportação.

Números do Peiex (2023-2024):

– Mais de 6,2 mil empresas atendidas

– 1,1 mil empresas passaram a exportar

– U$ 3,27 bilhões em exportações geradas

Empresas de todos os tamanhos e regiões do país podem se beneficiar dos programas da ApexBrasil. Para saber mais sobre o Exporta Mais Brasil e o Peiex, acesse: www.apexbrasil.com.br/solucoes.

Fonte: Brasil 61