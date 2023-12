Região Norte tem a gasolina mais cara do Brasil, aponta Edenred Ticket Log

Por Redação

A última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, aponta que, apesar de a região Norte ter registrado uma redução de 0,31% no preço médio do litro da gasolina, encerrou novembro com a cifra mais elevada do país, atingindo R$6,40. Os estados de Acre e Roraima mantiveram os valores mais altos, fechando o período com média de R$6,64 em comparação com a primeira quinzena de novembro.

“O Norte segue se destacando como a região com as maiores médias de preço do País para todos os combustíveis. O etanol, por exemplo, foi encontrado nas bombas a R$4,68, a maior entre as regiões, bem como os dois tipos de diesel, que com médias de R$6,77 no diesel comum e R$6,76 no S-10 também são as maiores cifras do Brasil”, detalha Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil. “No que diz respeito aos estados, o Amapá desponta com o maior preço médio do tipo S-10, atingindo R$7,68. Já no cenário dos biocombustíveis, assim como a gasolina, Roraima lidera com o maior preço do etanol, marcando R$5,02”, completa.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções eficientes e sustentáveis, a fim de simplificar os processos diários.