Repara Auto: FIETO inicia capacitações para o setor de reparo automotivo

Primeiro módulo foi realizado nos dias 6 e 7 de maio no SENAI Araguaína

Por Redação

Dando sequência ao projeto Repara Auto, subsidiado pelo Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (PROCOMPI) em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), empresários e profissionais do setor de reparo automotivo participaram, nesta terça e quarta-feira, 6 e 7/05, do primeiro módulo de capacitação no SENAI Araguaína.

O programa, cuja finalidade é aprimorar a gestão, a qualificação técnica e a competitividade das oficinas e centros de serviço automotivo, iniciou trazendo conceitos práticos que permitiram aos participantes o aprendizado intensivo de técnicas especializadas.

“O evento tem trazido grandes conhecimentos para o setor de reparo automotivo. Tivemos uma palestra técnica sobre Rede Can muito produtiva. A turma gostou muito, o pessoal compareceu em peso. Seguimos com uma palestra sobre gestão, muito boa também. Todo mundo gostando e tirando o máximo de proveito possível”, afirmou Cristiano Fantine Rezende, presidente do Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos, Máquinas, Aeronaves e Acessórios do Estado do Tocantins (SINDIREPA/TO).

Dinâmicas voltadas à organização de processos, indicadores de performance e planejamento estratégico para micro e pequenas indústrias do setor complementaram a programação do segundo dia. A capacitação é ministrada pelo professor Pedro Scopino, referência em mecânica e gestão automotiva, com mais de 30 anos de experiência e atuação nacional.

“Está sendo muito proveitoso, porque estamos esclarecendo muitas dúvidas. Essa capacitação vai somar a cada empresa que está presente”, afirmou Celiomar de Souza, empresário da Columbia Auto Peças.

Além das sessões teóricas e práticas, os participantes contaram com estande de demonstração de equipamentos e ferramentas automotivas, facilitando o contato direto com as inovações do mercado e possibilitando testes práticos sob orientação técnica.

Segundo o Perfil da Indústria do Tocantins, o segmento de reparo automotivo está inserido no setor mecânico, que responde por 27,4% da atividade industrial e 12,7% da geração de empregos na indústria local.

Sobre o PROCOMPI

O PROCOMPI subsidia projetos de capacitação técnica e de gestão, como o Repara Auto, no qual 75% dos custos foram cobertos com a parceria da FIETO. O programa é uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Sebrae com objetivo de fortalecer micro e pequenas indústrias. Em 2025, quatro iniciativas estão em curso no Tocantins, contemplando os setores automotivo, cerâmico, gráfico e de comunicação visual, além do programa Ela Faz Indústria voltado ao empreendedorismo feminino.

Por Rafael Ishibashi