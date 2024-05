Representantes da ACIG Apresentam Projeto da Fenesul 2024 ao Governo do Tocantins

Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 08, membros da Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) estiveram reunidos no gabinete do Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins, Carlos Humberto Lima, e com o deputado federal Ricardo Ayres, para apresentar o projeto de realização da Fenesul (Feira de Negócios da Região Sul) de 2024, agendada para os dias 19, 20 e 21 de setembro.

O presidente da ACIG, Wilson Souza, mencionou que o Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins, Carlos Humberto Lima, recebeu o projeto com entusiasmo e informou que na próxima semana será avaliado pelo CDE – Conselho de Desenvolvimento Econômico do Tocantins.

Wilson de Souza, presidente da ACIG, enfatizou que a Fenesul é uma das propostas da nova diretoria e que a meta para 2024 é realizar uma feira de grande porte, atrativa e propícia para a realização de negócios, visando fortalecer o empresariado de Gurupi.

A XVII edição da Fenesul promete impulsionar a atividade econômica local, com a expectativa de receber cerca de 30 mil visitantes ao longo dos três dias de evento, distribuídos em mais de 100 estandes. Palestras, shows, desfiles e diversas oportunidades de negócio estão entre os principais focos do evento, programado para ocorrer no final de setembro.