Ressaca de Carnaval invade Gurupi e lojistas estão apostando alto em promoções irresistíveis para atrair clientes ávidos por boas oportunidades.

Por Wesley Silas

Neste momento, muitos comerciantes aproveitam para renovar o estoque remanescente do fim de ano, enquanto as lojas de moda, calçados e acessórios se preparam para a transição da coleção de verão para a aguardada temporada outono-inverno. Em Gurupi o olhar está para o retorno da Expo/2024 e da tradicional cavalgada que acontecem entre os dias 30 de abril a 5 de maio deste ano.

No último mês de 2023, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) brindou-nos com os reveladores números da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), abarcando dados até outubro deste ano. O Tocantins emergiu como protagonista, ostentando o mais notável crescimento no volume de vendas no varejo durante os dez primeiros meses de 2023, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Nesse cenário, o estado experimentou um impressionante salto de 12,6%, uma conquista excepcional que ultrapassa substancialmente a média nacional de 1,6%. Destacando-se como o líder, superando todas as demais unidades da federação, apenas outras 10, dentre as 27, testemunharam resultados positivos. O Tocantins, definitivamente, está pavimentando o caminho do sucesso no comércio varejista regional.