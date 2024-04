Roberto Pires recebe diretor geral do SENAI Nacional, Gustavo Leal, em Palmas

Por Redação

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e do Conselho do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Tocantins, Roberto Pires, recebeu nesta quarta-feira, 10/04, o diretor geral do SENAI Nacional, Gustavo Leal, em Palmas. A visita faz parte de uma agenda de reuniões com as federações e departamentos regionais do SENAI que já percorreu 15 estados.

O objetivo das visitas, solicitadas pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, é aproximar ainda mais o Departamento Nacional à realidade dos Departamentos Regionais. “É uma oportunidade muito importante de alinhar visões, discutir, fazer reflexões e pensar como que a gente deve estruturar as estratégias do SENAI para os próximos anos”, explicou Gustavo Leal.

“Essa troca de informações enriquece a gestão da FIETO e do SENAI que trabalham alinhados com as diretrizes da CNI e do Departamento Nacional. Conhecer o que vem dando certo e os desafios do SENAI em todo o país nos deixa mais perto do propósito de promover o desenvolvimento industrial deste estado e transformar vidas com a educação profissional”, disse o presidente da Federação e do Conselho do SENAI Tocantins, Roberto Pires.

A visita à sede da Federação, pela manhã, contou com a presença da diretora regional do SENAI Tocantins, Márcia Rodrigues, do superintendente do SESI Tocantins, Fernando Ferreira e do conselheiro da FIETO, Sérgio Tavares. Na sequência, o diretor conheceu as instalações do Centro de Educação e Tecnologia (CETEC) do SENAI em Palmas.

“A gente fica feliz de ver o volume de cursos técnicos que a escola oferece em diversas áreas do conhecimento. Eu tenho certeza que isso é muito importante para o estado, para a indústria do Tocantins e para o SENAI também. Quando a gente observa o que está acontecendo aqui, a gente volta para Brasília feliz, satisfeito e energizado em saber que o SENAI está em boas mãos e no bom caminho”, avaliou Sales durante visita ao CETEC.

