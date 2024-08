Sebrae/TO divulga processo seletivo do ALI Rural com bolsa de R$ 5mil

Ao todo são oito vagas distribuídas em todas as regiões do Tocantins

Por Redação

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Tocantins (Sebrae) realiza o processo seletivo para o programa Agente Local de Inovação (ALI) Rural para profissionais de nível superior. As inscrições, que são gratuitas, vão até às 18 horas (horário de Brasília) do dia 02 de setembro, por meio do portal da – www.fapetec.org -> Unidade de Seleção -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo SEBRAE/TO – ALI 01/2024 -> Ver detalhes -> Edital e Comunicados.

Haverá disponibilidade de vagas imediatas, além de cadastro reserva ofertadas para a modalidade de Bolsista de Extensão Tecnológica (BET) para área Rural, sendo duas para cada escritório regional do Sebrae, onde estão localizados nas cidades de Araguatins, Araguaína, Colinas do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Dianópolis e Gurupi.

O valor da bolsa é de R$ 5 mil e é preciso ter graduação completa, em qualquer área, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), além de experiência de nível superior de, no mínimo, seis meses, CNH dentro da validade e ter disponibilidade para realizar visitas técnicas às empresas e propriedades rurais para aplicação da metodologia, entre outros requisitos que estão descritos no edital.

A atuação do bolsista consiste na aplicação de ferramentas ágeis que trabalham a aplicação de diagnóstico, levantamento e priorização de problemas, identificação, planejamento e monitoramento da implantação da solução e mensurações inicial e final. Esta dinâmica ocorre em ciclos de até 12 meses, com visitas presenciais às propriedades e empresas rurais para realização de 12 encontros individuais.

Entre as atribuições do bolsista rural estão: identificar propriedades e empresas rurais para participar do projeto, que comporão a base mínima para aplicação da pesquisa de extensão tecnológica; acompanhar 15 propriedades rurais da jornada ALI Rural (a bolsa terá duração de até 36 meses), conforme metodologia definida pelo Sebrae Nacional; obter do produtor o aceite do comprometimento em participar do programa; realizar diagnósticos e devolutivas e apresentações; elaborar relatórios técnicos de pesquisa; incentivar e acompanhar o desenvolvimento de inovações nas empresas acompanhadas; participar de capacitações recomendadas e fornecidas pelo Sebrae e de reuniões de acompanhamento, entre outras atribuições.

Etapas do Processo Seletivo

O processo seletivo passará por três etapas: a primeira é de avaliação de conhecimentos – etapa eliminatória e classificatória, a segunda etapa é de análise curricular e de documentos, também etapa eliminatória e classificatória, e a terceira é de avaliação de habilidades e perfil – eliminatória e classificatória. Todas as fases serão realizadas de forma remota.

O candidato pode buscar mais informações no Comunicado 01 e Anexos que estão disponíveis na página da Fapetec no portal: www.fapetec.org . Em caso de dúvidas é possível acessar o Fale Conosco no próprio portal da instituição ou pelo email: [email protected].