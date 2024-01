Sebrae TO prorroga inscrições para bolsistas de inovação e oferece vagas de até R$ 6,5 mil para agentes e professores orientadores

Por Redação

As inscrições do processo seletivo para bolsistas Agentes Locais de Inovação (ALI) e orientadores seguem abertas até às 18 horas da próxima segunda-feira, 15. Ao todo serão oferecidas 71 vagas para agentes e 18 para professores orientadores, que serão preenchidas conforme a demanda da instituição. O valor da bolsa para agentes é de R$ 5 mil e R$ 6.5,mil para orientadores.

Os interessados devem acessar o site da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec), no www.fapetec.org, no link inscrições.

O candidato deve enviar a documentação, no ato do preenchimento do cadastro, no site da Fapetec. Em caso de dúvida, peça esclarecimento enviando mensagens para o Fale Conosco no site da Fapetec www.fapetec.org ou por meio do e-mail [email protected].

As bolsas terão a duração de até 36 meses, dependendo da modalidade, que são elas: Ecossistemas de Inovação; Educação Empreendedora; Indicação Geográfica; Produtividade; Rural e Transformação Digital.

De acordo com o edital, qualquer pessoa com nível superior completo pode concorrer às vagas para Agentes Locais de Inovação, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e experiência comprovada nas áreas de atuação. Já para a vaga de orientador é necessário ter pós-graduação completa, mestrado ou doutorado em várias áreas de conhecimento, também com diploma reconhecido pelo MEC e experiência profissional em atividades práticas relacionadas às modalidades.

André Aires, analista do Sebrae, salienta que o projeto Rede de Bolsas de Extensão Tecnológica e Bolsas de Inovação Territorial é uma iniciativa que tem o objetivo de promover a inovação para o desenvolvimento sustentável do País, por meio da utilização do Marco Legal da Ciência e da Tecnologia. “Os bolsistas selecionados vão atuar juntos às micro e pequenas empresas, propriedades rurais e instituições de ensino, sempre com o foco de levar soluções e ferramentas inovadoras para a sociedade”, reforça.