Sebrae Tocantins apoia 3º Farm Day com foco em inovações tecnológicas para pequenos negócios rurais

Evento gratuito, que ocorre nos dias 07 e 08 de fevereiro em Cariri, oferece capacitação, minicursos e oportunidades de negócios para empreendedores

Por Redação

Com o objetivo de apresentar as inovações tecnológicas mais recentes aos pequenos negócios rurais, além de abrir portas para novas oportunidades e fomentar o crescimento dos empreendedores da região, o Sebrae Tocantins leva palestras, minicursos, workshops, shopping tecnológico e campo experimental para o 3° Farm Day. O evento, um dos maiores do setor rural da região sul do Tocantins, ocorre nos dias 07 e 08 de fevereiro, na Fazenda Trindade, localizada em Cariri.

Segundo Paula Alencar, gerente do Sebrae, o intuito é promover capacitação e conhecimento para os negociantes, além de demonstrar como as tecnologias podem otimizar os resultados das propriedades e contribuir para o sucesso dos negócios. “Este evento é uma porta de entrada para os pequenos empreendedores do campo, que terão acesso a soluções práticas para melhorar a gestão de seus empreendimentos e aumentar sua competitividade no mercado”, disse.