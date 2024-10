Sebrae Tocantins atualiza link da campanha “Seja Fornecedor Sebrae”

A empresa que ainda não é cadastrada terá, neste momento, a oportunidade de ser uma prestadora de serviços e produtos da instituição

Como parte das estratégias da campanha Seja Fornecedor, o Sebrae Tocantins atualizou nesta semana o link para cadastramento de novos prestadores de serviços da instituição. Para participar, os interessados devem acessar este link https://fornecedor.to. sebrae.com.br e preencher as informações solicitadas. Após o cadastro, o registro da empresa ficará no banco de dados e a instituição poderá manter contatos para futuras contratações.

A analista Ana Paula Soares reforça que o Sebrae possui oito regionais distribuídas em todo Estado, nesta direção, os fornecedores que se cadastrarem poderão prestar serviços em qualquer uma das 139 cidades do Tocantins. “Considerando que o Sebrae atua em todo território tocantinense e realiza inúmeras ações voltadas ao pequeno negócio, a necessidade de contratações também é grande, por este motivo, o leque de serviços é diverso, como por exemplo: construção civil, comunicação visual, trabalhos gráficos, confecção, transporte, buffet, decoração, som e iluminação e ente outros”, informa.

A gestora da campanha ainda ressalta que atualmente os pequenos negócios representam 99% dos empreendimentos do País, respondendo por quase 30% do Produto Interno Bruto (PIB) e 54% dos empregos formais, além disso, mais de 85 milhões de brasileiros são beneficiados pelos pequenos negócios. Esse contingente é maior que a população de países como França, Reino Unido, África do Sul e Argentina. “O Sebrae é a 6° marca mais forte do País e a partir do momento que o prestador de serviço tem a instituição em sua carteira de cliente, ele também alia a marca de sua empresa à do Sebrae”, finaliza.

Em caso de dúvidas, o fornecedor pode entrar em contato pelo (63) 99986-4614. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)