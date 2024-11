Sebrae Tocantins orienta pequenos negócios sobre risco de exclusão do Simples Nacional

Receita Federal emite Termo de Exclusão para devedores do Simples Nacional, incluindo MEI

Por Redação

O Sebrae Tocantins, em parceria com as Salas do Empreendedor, inicia uma campanha estadual para alertar os pequenos negócios sobre o risco de exclusão do Simples Nacional devido a débitos pendentes com a Receita Federal. A ação tem como foco conscientizar os inadimplentes sobre a importância da regularização para garantir a continuidade dos benefícios fiscais e tributários oferecidos pelo regime.

A campanha tem o intuito de fornecer suporte através do Sebrae e das Salas do Empreendedor, na orientação aos MEIs do processo de regularização de suas pendências.

Jirene Lisboa, analista do Sebrae, informa que a exclusão do Simples Nacional pode representar um impacto negativo aos pequenos negócios, incluindo os MEIs, ocasionando a perda de benefícios fiscais e enfrentando tributos mais caros. “A proximidade do fim do prazo reforça a urgência para que os pequenos negócios procurem atendimento o quanto antes, assegurando a manutenção dos benefícios associados ao regime simplificado e a continuidade de suas atividades formais”, conclui.