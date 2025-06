Senadora Professora Dorinha apoia projeto que propõe Palmas como capital integradora do MATOPIBA

Por Redação

Em audiência com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, nesta terça-feira (10), a senadora Professora Dorinha (União) manifestou apoio à proposta “Projeto MATOPIBA Sustentável: Palmas como Capital Integradora”, que busca impulsionar o desenvolvimento sustentável da região que abrange partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia — uma das mais importantes fronteiras agrícolas do país.

A proposta, apresentada pelo prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), e o vereador Carlos Amastha (PSB), reúne ações integradas nos eixos social, econômico e ambiental, com foco no apoio aos pequenos produtores, redução do desmatamento, fortalecimento da infraestrutura e posicionamento estratégico da capital tocantinense como centro articulador de políticas públicas para toda a região.

“Palmas tem localização estratégica, vocação e capacidade para liderar um novo modelo de desenvolvimento no MATOPIBA, baseado na sustentabilidade, na inovação e na inclusão social. Essa proposta é importante não apenas para o Tocantins, mas para todo o Brasil, pois alia produção com preservação e responsabilidade social”, destacou a senadora.

Professora Dorinha ressaltou ainda a importância da articulação com o Governo Federal para viabilizar a iniciativa e garantir os investimentos necessários. “Estamos diante de uma oportunidade de promover um desenvolvimento equilibrado e com visão de futuro. A iniciativa tem total alinhamento com os compromissos internacionais do Brasil nas áreas de meio ambiente, clima e biodiversidade. O MATOPIBA pode ser referência nacional em sustentabilidade. Para isso, precisamos unir forças, conhecimento técnico e vontade política.”

O Ministro Wellington Dias pontuou que é do interesse do Governo Federal essa organização institucional da região do MATOPIBA. “É um projeto importante e estamos prontos para trabalhar para fazer acontecer”, disse.

Também participaram do encontro representantes dos ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional; Agricultura e Pecuária; bem como o governador do Piauí, Rafael Fonteles, o vice-governador da Bahia, Geraldo Junior, o secretário de Representação do Tocantins, Carlos Manzini, e o Secretário de Agricultura do Maranhão, Fabio Gentil.