SENAI oferta 120 vagas gratuitas para cursos de qualificação e técnico em Gurupi

Os alunos do curso de Assistente de Linha Produção poderão participar de processo seletivo

Por Redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) oferta 120 vagas gratuitas nos cursos Técnico em Manutenção Automotiva, Excel e Assistente de Linha de Produção e Operador de Computador, no Centro de Treinamento de Gurupi.

Os alunos do curso Assistente de Linha de Produção poderão participar de processo seletivo com possibilidade de contratação por indústria parceira. É necessário ter no mínimo 18 anos e ter o Ensino Fundamental Completo.

Mais cursos

Na unidade de Gurupi, também estão em oferta os Cursos: Técnico em Redes de Computadores; Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica.

Como se matricular

As matrículas podem ser realizadas de forma online, por meio do site futuro.digital. Ou entrar em contato com a equipe de atendimento por meio do SAC Digital (63) 3229 – 5770. Caso tenha interesse em realizar um atendimento presencial, no endereço Rua Joaquim Batista de Oliveira, Nº 161, Vila Alagoana.

Para os cursos técnicos, as matrículas realizadas via SAC digital ou presencialmente nas Unidades Escolares do SENAI até o dia 29/11/2024 terão a Taxa de Matrícula com valor promocional de R$19,90. Para se matricular, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio ou estar regularmente matriculado no 2º ou 3º ano do Ensino Médio, para cursar em 2025. É importante destacar que o diploma de técnico estará vinculado à comprovação da conclusão do Ensino Médio, por meio do Certificado de Conclusão.

Por Brener Nunes – Assessoria de Imprensa SENAI