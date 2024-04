SENAI seleciona Instrutores e Técnico Financeiro para as unidades de Araguaína e Palmas

Por Redação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com inscrições abertas para processos seletivos visando o preenchimento de vagas de instrutores em diversas áreas e técnico financeiro. As seleções são para os Centros de Educação e Tecnologia (CETEC), em Araguaína e em Palmas.

Palmas

A primeira vaga é para instrutor em Gestão, na unidade de Palmas. Os requisitos para a vaga de Gestão são ter Ensino Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis. Experiência de no mínimo de seis meses em docência na área de atuação, e possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Já a segunda, também para a Capital, é a reabertura das inscrições da seleção de instrutor em Gestão da Produção. Para a vaga, é necessário ter Ensino Superior Completo em Engenharia da Produção ou Administração. Desejável Pós-Graduação em Engenharia e/ou Gestão da Produção.

Também é necessário ter no mínimo seis meses em instrutoria/consultoria em processo de produção e/ou atuação na indústria em processos de produção, aplicação de metodologias para melhoria e otimização de processos, conhecimento em projetos de melhoria contínua e redução de custo. Desejável conhecimento técnico em planejamento, programação e controle da produção, estruturação e melhoria de processos. Necessário Possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Ambos os processos seletivos têm inscrições até o dia 07/04.

Araguaína

O CETEC de Araguaína também seleciona Técnico Financeiro. O candidato deve possuir Ensino Técnico Completo em Administração ou Cursando Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis ou Economia, e ter no mínimo seis meses de experiência na área financeira com ênfase em Tesouraria. As inscrições deste processo seletivo são até dia 07/04.

Uma segunda vaga para instrutor em Gestão está disponível em Araguaína. Os interessados devem ter Ensino Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis, e no mínimo seis meses na área de atuação. Os interessados podem se inscrever até dia 08/04.

Uma vaga para cadastro reserva também está disponível em Araguaína. A unidade seleciona um instrutor em Química.

O candidato deve ter Ensino Superior Completo em Química (Licenciatura ou Bacharel), Engenharia de Alimentos ou Engenharia Química, com experiência de no mínimo seis meses de atuação em operação de processos industriais e laboratoriais, atuação no desenvolvimento de métodos analíticos, produtos e processos com realização de análises químicas, físicas, microbiológicas e instrumentais. As inscrições podem ser realizadas até 10/04.

Inscrições

Os interessados em participar dos processos seletivos devem inscrever-se por meio do site (www.senai-to.com.br), clicando no link “Trabalhe Conosco” e candidatar-se à vaga no ícone “CADASTRE-SE CLICANDO AQUI” durante o período de inscrições mencionado.

Confira os editais

Instrutor 3 Gestão – Palmas

Instrutor 3 – Gestão da Produção – Palmas

Técnico Financeiro 2 – Araguaína

Instrutor 3 Gestão – Araguaína

Instrutor 3 Química CADASTRO RESERVA – Araguaína

