Sindicato Rural de Gurupi qualifica mais de 1.800 pessoas no primeiro ano de mandato de João Victor Stival

Por Redação

Sob a liderança do presidente João Victor Stival, o Sindicato Rural de Gurupi tem se destacado por suas ações voltadas à capacitação de profissionais para o mercado de trabalho no campo. Somente em 2024 , a entidade, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), já qualificou mais de 1.800 pessoas por meio de mais de 160 cursos ofertados nas dependências do sindicato, propriedades rurais e parceiros.

Os cursos, que abrangem diversas áreas do setor agropecuário, têm como objetivo preparar os participantes para as demandas do mercado de trabalho rural, oferecendo desde conhecimentos básicos até técnicas avançadas de manejo, produção e gestão. Essa iniciativa visa suprir a necessidade de mão de obra qualificada no campo, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico da região.

O presidente João Victor Stival destaca o compromisso da atual gestão em investir na capacitação dos trabalhadores rurais.

”Nosso objetivo é transformar a vida das pessoas por meio da qualificação profissional. Com essa parceria com a Faet/Senar, estamos oferecendo aos produtores rurais e suas famílias a oportunidade de se profissionalizarem e se destacarem no mercado de trabalho”, afirmou.

Os cursos oferecidos incluem capacitações em áreas como Operador de Drone, Operador de Máquinas Agrícolas, Classificação de Grãos, Inseminação Artificial, entre outros. A programação também contempla módulos práticos, que possibilitam aos participantes a aplicação dos conhecimentos adquiridos em situações reais do cotidiano rural.

“Estou trabalhando como operadora na divisa do estado com o Goiás, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que tive. Sempre quis trabalhar, mas por ser mulher não era fácil. Com a inclusão do Sindicato Rural de Gurupi e o Senar em minha vida através do curso peguei meu certificado.

Cheguei no final da safra, já coloquei em prática o que eu aprendi e estou me tornando uma profissional, então quero parabenizar a todos os envolvidos, muito obrigado”, agradeceu Fernanda Souza Xavier, aluna do Curso de Operador de Trator e Implementos Agrícolas.

Para os próximo ano, o Sindicato Rural de Gurupi planeja a ampliação da oferta de cursos, com novas turmas e a introdução de temáticas voltadas à inovação tecnológica no campo e também terá início a turma do curso técnico em zootecnia. A expectativa é de que o número de profissionais qualificados continue crescendo, refletindo na melhoria da produtividade e na geração de emprego e renda na região.

A gestão de João Victor Stival tem sido marcada por iniciativas que buscam fortalecer o agronegócio local, com um olhar voltado para o futuro do campo e para o empoderamento dos produtores e trabalhadores rurais. A parceria com a Faet/Senar tem sido um pilar fundamental para que essas metas sejam alcançadas, contribuindo significativamente para a profissionalização e o crescimento do setor agropecuário em Gurupi.