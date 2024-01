Sindicato Rural de Palmeirópolis tem nova diretoria com Mércio Viana na presidência

Por Redação

O Presidente do Sistema FAET/Senar, Paulo Carneiro e a superintendente do Senar Tocantins, Rayley Luzza prestigiaram a solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Palmeirópolis e São Salvador.

O engenheiro civil e pecuarista, Mércio Viana vai comandar a entidade no quadriênio 2024/2027. Para ele, a região tem um forte potencial agropecuário que precisa ser promovido e valorizado.

“Temos aqui um parque com capacidade para sediar grandes eventos, não só do agro, por isso nossa gestão vai buscar reunir os produtores, do pequeno ao grande, para que juntos possamos impulsionar o desenvolvimento desta região”, destacou. “O sistema FAET/Senar está presente porque busca o fortalecimento dos sindicatos rurais. Nossas entidades existem para tratar dos nossos interesses, por isso, é fundamental que os produtores participem ativamente do sindicato de sua região”, destacou Paulo Carneiro.

Rayley Luzza, superintendente do Senar lembrou que em 2023 foram feitos mais de 20 cursos de formação profissional rural na região.

“Em 2024 vamos aumentar nossas ações, beneficiar mais produtores e trabalhadores, conforme os interesses do setor”, disse.

Solenidade

Na posse, realizada no Centro de Convivência dos Idosos, em Palmeirópolis, os membros da nova diretoria fizeram um juramento e se comprometeram a atuar em prol do produtor rural.

Também participaram da solenidade os prefeitos de Palmeirópolis, Bartolomeu Moura, o prefeito de São Salvador, Edmar da Construção, o secretário municipal da Agricultura, Nilson Rodrigues, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Patrícia Dias além de outras autoridades