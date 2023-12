Sindicato Rural de Peixe se destaca na Formação Profissional Rural promovido pelo Sistema FAET/Senar

Por Wesley Silas

No ano em que o Sistema FAET/Senar comemora o seu compromisso com o desenvolvimento do agro do Tocantins por meio de ações de Formação Profissional Rural e eventos da saúde, beneficiando mais de mais de 26.600 mil pessoas, o Sindicato Rural de Peixe ressurgiu e deu uma nova roupagem à Exposição Agropecuária, nunca visto na história da cidade e acompanhou o crescimento do Agro no município qualificando a mão de obra e criando oportunidades oportunizando aos moradores da cidade e zona rural oportunidade de geração de renda família por meio dos cursos oferecidos pelo Sistema FAET/Senar.

“Foram realizadas 63 ações de cursos profissionalizantes por meio do Sindicato Rural de Peixe por meio do Sistema FAET/Senar, contemplando 1.060,00 alunos que terminaram o ano com certificado de cursos profissionalizantes em mãos”, disse Pedro Prevedello.

Em todo Tocantins, o Senar promoveu 1.250 treinamentos de diferentes áreas realizados em diversas regiões do estado. O resultado? Oportunidades, renda e transformação de vida.

Saúde no campo

Durante o ano, foram realizados 35 eventos do programa “Saúde do Homem e da Mulher Rural” que beneficiaram mais de 4.000 mil pessoas. “O programa reforçou a importância dos cuidados preventivos com a saúde do homem e mulher do campo que muitas vezes acaba ficando de lado por falta de oportunidade”, destacou a coordenadora do programa, Deise Colombari. Para Maria Gerusa, uma das beneficiadas pelo programa que ocorreu em Divinópolis, a iniciativa é “muito importante, porque alerta as mulheres sobre o câncer, um livramento”, disse.

Com informações do Sistema FAET/Senar