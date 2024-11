Tocantins alcança o 8º lugar no ranking das exportações de ouro

Por Redação

Tocantins alcançou o 8º lugar no ranking das exportações de minério de ouro entre todos os estados do Brasil. Os dados são do site de comércio exterior Comex Stat, divulgados no dia 6 de novembro, e referem-se ao período de janeiro a outubro de 2024.

Durante esse período, o Tocantins exportou um montante de ouro nas formas brutas ou semimanufaturadas, incluindo o ouro platinado, de US$ 101,67 milhões de dólares na balança comercial, o que equivale a 1.462 kg de ouro refinado, superando todos os dados registrados até então, como é caso de 2023, em que a balança comercial de exportação registrou US$ 29,4 milhões de dólares, o equivalente a 516 kg de ouro refinado.

“Esse é mais um indicador de um trabalho sério e competente que estamos fazendo no estado. Exploramos com muita consciência e responsabilidade as possibilidades que a mineração pode trazer para a nossa economia, garantindo desenvolvimento e oportunidades para o Tocantins”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

O presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto), Milton Neris, ressalta que esse resultado é histórico para o Tocantins. “Na mineração, o estado vem se evidenciando no cenário nacional como um potencial produtor de bens minerais”, pontua.

O resultado é fruto dos trabalhos de mapeamento geológico desenvolvidos ao longo de décadas pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), pelo Governo do Tocantins, por universidades federais e empresas privadas. Além do ouro, o estado é destaque na produção de calcário, fosfato, gipsita, minérios de ferro e manganês, esmeralda, quartzo, granada e agregados para a construção civil.

O presidente da Ameto, Milton Neris, enfatiza também a visão estratégica do governador Wanderlei Barbosa para o desenvolvimento do estado. “Investidores e grandes empresas de mineração de várias partes do mundo têm mostrado interesse em explorar o subsolo tocantinense, como é o caso da empresa canadense Aura Minerals, instalada em Almas; em Palmeirópolis, a Alvo Minerals, com o complexo polimetálico de ouro, cobre, prata, chumbo, zinco e enxofre e a chilena Hochschild. Esta última está concluindo os estudos geológicos do depósito de minério de ouro em Monte do Carmo. A empresa firmou um contrato de aquisição da Cerrado Gold pelo valor de US$ 60 milhões, com projeção de investimento de US$ 240 milhões”, salienta o presidente.

Crescimento da exportação do ouro no Tocantins

De janeiro a dezembro de 2023:

Minério de ouro – US$ 29.399.953,00 na balança comercial, o que equivale a 516 kg de ouro refinado.

De janeiro a outubro de 2024:

Em 2024, o balanço ainda não fechou e já superou todos os anos na exportação de ouro. De janeiro a outubro deste ano, o Tocantins exportou US$ 101.673.626,00 na balança comercial, o que equivale a 1.462 kg de ouro refinado, ficando em 8º lugar no ranking dos estados produtores de ouro.