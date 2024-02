Tocantins registra a maior renda per capita das regiões Norte e Nordeste

Por Redação

Conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira, 28, o Tocantins ostenta o melhor rendimento domiciliar per capita (por pessoa) entre os estados das regiões Norte e Nordeste do país em 2023. Cada habitante do Estado recebeu em média R$ 1.581 no ano passado e o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou que esse resultado é fruto do trabalho árduo da implementação de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social tocantinense.

“É com imensa satisfação que recebo a informação que o Tocantins se destaca como o melhor Estado com rendimento domiciliar de toda a região Norte e Nordeste do Brasil. Esse reconhecimento é fruto do trabalho árduo da nossa equipe com as políticas públicas que temos implementado para promover o desenvolvimento econômico e social. Estamos no caminho certo e continuaremos empenhados em construir um futuro ainda mais próspero para todos os tocantinenses. Juntos, vamos seguir avançando e fazendo do nosso Estado um exemplo de progresso e oportunidades para todos.” ressaltou Wanderlei Barbosa.

Ranking

Com rendimento domiciliar per capita (por pessoa) da população de R$ 1.581 o Tocantins lidera o ranking norte e Nordeste, seguido por Rondônia (R$ 1.527) e Amapá (R$ 1.520). O rendimento domiciliar per capita representa a razão entre o total das rendas domiciliares e o número de moradores. Nessa conta, o IBGE considera os recursos obtidos com o trabalho e outras fontes.

Ainda entre os estados do Norte e Nordeste, Roraima figura com R$ 1.425, Rio Grande do Norte (R$ 1.373), Piauí (R$ 1.342), Paraíba (R$ 1.320), Pará (R$ 1.282), Sergipe (R$ 1.218), Amazonas (R$ 1.172), Ceará (R$ 1.166), Bahia (R$ 1.139), Pernambuco (R$ 1.113), Alagoas (R$ 1.110), Acre (R$ 1.095) e Maranhão (R$ 945).

Na frente estão o Distrito Federal (R$ 3.357), São Paulo (R$ 2.492), Rio de Janeiro (R$ 2.367), Rio Grande do Sul (R$ 2.304), Santa Catarina (R$ 2.269) e Paraná (R$ 2.115).