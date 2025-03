Tocantins tem melhor desempenho em geração de empregos em 12 meses, aponta Novo Caged

Em termos relativos, Estado foi o segundo no país com maior variação na criação de vagas

Por Redação

O Estado do Tocantins fechou fevereiro de 2025 com saldo positivo de 3.257 novos empregos, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, destacou o papel do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS) no crescimento econômico. “O PICS tem sido essencial para fortalecer a economia tocantinense, atrair investimentos e gerar empregos de qualidade. Esses números são reflexo da gestão eficiente do governador Wanderlei Barbosa, que prioriza o desenvolvimento sustentável e a melhoria da vida da população”, afirmou.

Os dados do Novo Caged mostram que, neste mês, foram registradas 13.961 admissões contra 10.704 desligamentos. O resultado representa um crescimento de 93,29% em relação a janeiro e configura o melhor desempenho dos últimos 12 meses.

Em termos relativos, o Tocantins foi o segundo estado com maior variação na criação de vagas frente ao estoque do mês anterior, além de um aumento de 41,98% comparado a fevereiro de 2024, quando foram abertas 2.294 vagas.

Desde o lançamento do PICS em janeiro de 2022, o Tocantins já registrou a criação de 41.512 postos de trabalho. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (Sics), busca fomentar negócios, impulsionar a economia e elevar a qualidade de vida no estado.

“Estamos no caminho certo, e os resultados comprovam que as políticas públicas voltadas para o empreendedorismo e a geração de renda estão transformando a realidade do Tocantins”, reforçou o secretário Carlos Humberto Lima.

Texto: Adenauer Cunha/Governo do Tocantins