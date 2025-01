Tocantins terá o maior crescimento do Norte e Nordeste e o quarto maior do Brasil em 2025

Por Redação

Estado está entre os que mais crescem no país pelo quarto ano consecutivo na gestão Wanderlei Barbosa, demonstrando o resultado positivo das políticas públicas implementadas desde outubro de 2022.

Por Redação

Segundo projeções do Banco do Brasil, o Tocantins deve liderar novamente o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre os estados das regiões Norte e Nordeste com 3,3% em 2025, além de permanecer entre os quatro primeiros do Brasil, acima da média nacional, que tem crescimento previsto de 2,2%. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas por um estado ou país durante um determinado período.

O Tocantins deve ficar à frente de estados vizinhos como Bahia (1,7%), Pará (2,3%), Maranhão (2,4%) e Piauí (3,1%), e também de estados maiores e mais ricos como São Paulo e Rio de Janeiro, ambos com previsão de 1,7% de crescimento em 2025. O estado deve ficar atrás apenas do Mato Grosso do Sul (4,2%), Rio Grande do Sul (4%) e Mato Grosso (3,7%).

Este é o quarto ano consecutivo que o estado fica entre os quatro que mais crescem no Brasil. Em 2022 ficou em quarto lugar com 6%; em 2023 o Tocantins ficou em segundo lugar com 11,4%, mesma posição de 2024 com 6,2%, em ambos os anos atrás apenas do Mato Grosso. O crescimento é impulsionado principalmente pelos setores do agronegócio, serviços, comércio e construção civil.

Em 2024 o comércio varejista do Tocantins foi o que mais cresceu no Brasil, com 11,6% após os dados consolidados. A facilidade para se abrir uma empresa, o bom ambiente de negócios e os investimentos em infraestrutura são apontados como os principais eixos para o crescimento acima da média do Tocantins.

“Temos investido de forma maciça na construção de rodovias, que além de gerar emprego e renda facilitam o transporte de bens e serviços. O agronegócio, por exemplo, tem se beneficiado dos excelentes pavimentos para escoar a produção agrícola, que chega mais rápido e com frete mais barato a portos como o de Santos/SP e Itaqui/MA e de lá para o mundo. Hoje o empresário tocantinense consegue abrir um CNPJ em poucas horas graças à desburocratização que o Estado estabeleceu. Os setores de mineração e de turismo também têm uma atenção especial do nosso governo, com números nunca antes alcançados, fazendo girar a roda da economia”, afirma o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Para o governador, a concessão de benefícios salariais e o pagamento antecipado para os servidores estaduais também têm impactado positivamente o crescimento do estado. “Nós concedemos direitos para os servidores que estavam suspensos há mais de 15 anos. E são essas pessoas que consomem no nosso mercado interno, gerando um ciclo virtuoso para a economia do estado, pois elas têm a certeza que antes do fim do mês o salário estará na conta”, frisa Wanderlei Barbosa.

O secretário de Planejamento e Orçamento (Seplan), Sergislei Moura, afirmou que o resultado positivo do Tocantins destaca o papel da gestão em definir estratégias que fortalecem a economia do estado, com foco em soluções logísticas alinhadas à sua realidade. “Esse resultado é fruto de muito planejamento e de ações concretas que fortalecem nossa economia. O Tocantins tem potencial para crescer ainda mais e se consolidar como referência nacional, atraindo novos investimentos e ampliando as oportunidades para a nossa população”, ressalta.

Desemprego

Aliado ao crescimento do Produto Interno Bruto o Tocantins também experimenta um cenário de pleno emprego, fechando o terceiro trimestre de 2024 em apenas 4,3% de desemprego. Em 2022, antes de Wanderlei Barbosa assumir o governo do estado, o índice de desemprego chegou a mais de 17%. Desde então mais de 50 mil postos de trabalho com carteira assinada.

Um exemplo de como o governo do estado trabalhou para reduzir o desemprego foi a agilidade no licenciamento ambiental de mineradoras, como a de calcário em Palmeirante e a de ouro em Almas, que juntas passaram a gerar milhares de empregos diretos e indiretos no Tocantins. O setor de turismo com incentivo à temporada de praia, às feiras agropecuárias e promoção de destinos como Jalapão e Serras Gerais também contribuíram para os números positivos em todos os setores.

Mapa da Fome

Outro resultado positivo do estado foi a saída de mais de 280 mil tocantinenses da pobreza e da extrema pobreza em 2024. “Um estado não pode ser considerado rico se tiver um pai ou uma mãe de família sem condições de alimentar os seus filhos e a si mesmo. Por isso temos nos empenhado tanto para dar aos mais pobres condições dignas para prover o próprio sustento. Isso enche meu coração de alegria e motivação para continuar trabalhando pelo bem do povo tocantinense até o fim do nosso mandato em dezembro de 2026. Nosso governo é movido por resultados. Estamos trabalhando por um Tocantins melhor todos os dias”, ressalta o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.