Tocantins ultrapassa a marca de 139 mil pequenos negócios em janeiro de 2025

Estado apresenta destaque no empreendedorismo, com representatividade significativa de microempreendedores individuais

Por Redação

Em levantamento recente do Sebrae Tocantins, com base no Painel Análise de Mercado, o estado atingiu a marca de 139.093 pequenos negócios ativos em janeiro de 2025. Esse conjunto, composto por Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), exerce uma grande influência sobre a economia local. O MEI lidera com 51,5% de participação, seguido pelas Microempresas (40,9%) e Empresas de Pequeno Porte (7,7%).

O setor de Serviços se destaca com 63.988 empresas ativas (46% do total), seguido pelo Comércio, com 49.897 negócios (35,9%). O setor de Construção soma 12.172 (8,8%), enquanto a Indústria conta com 10.823 negócios (7,8%). A Agropecuária apresenta 2.213 pequenos negócios (1,6%).

Palmas, a capital do estado, concentra a maior parte desses empreendimentos, com 33,7% de todos os pequenos negócios tocantinenses. De janeiro a dezembro de 2024, o estado registrou um saldo positivo de 11.723 novos pequenos negócios. O setor de Serviços liderou o crescimento, seguido por Comércio e Indústria.

O superintendente do Sebrae, Rérison Antônio Castro, ressalta a relevância dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico do Tocantins. “Esses dados evidenciam o papel essencial dos pequenos negócios na economia do estado. O Sebrae está comprometido em apoiar esses empreendedores, seja fortalecendo o ambiente de negócios nos municípios ou incentivando o crescimento e a inovação das empresas”, afirma.

Brasil

No cenário nacional, 4.141.455 novos pequenos negócios foram abertos, sendo 73% representados por microempreendedores individuais (MEI). O saldo positivo foi de 1.754.785.

O setor de Serviços também se destacou em nível nacional, com a abertura de 2.343.297 novas empresas, representando um saldo de 1.121.409. Entre as atividades econômicas que mais cresceram, estão “promoção de vendas” (206.355 novas empresas), “comércio varejista de vestuário e acessórios” (159.026) e “cabeleireiros, manicure e pedicure” (138.376).

Inteligência Sebrae