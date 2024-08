TRE-TO seleciona estudantes de ensino superior e técnico para estágio remunerado

Inscrições podem ser realizadas na plataforma do CIEE até o dia 3 de setembro.

Por Redação

A partir desta segunda-feira, 19, estudantes que cursam o ensino superior e o ensino técnico podem se inscrever na seleção de estágio remunerado para atuar nas unidades do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), conforme o Edital nº 02/2024. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas na plataforma do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até o dia 3 de setembro.

O estágio no TRE-TO oferece uma carga horária de 25 horas semanais, com bolsa de R$ 985,00 mais auxílio-transporte para estudantes de nível superior e de R$ 665,00 mais auxílio-transporte para estudantes de nível técnico.

Vagas

Poderão concorrer ao processo seletivo os estudantes das seguintes áreas:

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Informática

Jornalismo

Técnico em Enfermagem

Em Palmas, as vagas são para estudantes dos cursos de Jornalismo, Administração, Direito, Ciências Contábeis, Informática e Técnico em Enfermagem. Já nos municípios de Colinas, Colmeia, Ponte Alta, Miranorte, Novo Acordo e Paranã, as vagas são para estudantes de Direito.

Taguatinga terá a formação de um cadastro reserva para os estudantes de Administração. Já as cidades de Araguaína, Gurupi, Araguatins, Cristalândia, Formoso do Araguaia, Alvorada, Pedro Afonso e Porto Nacional, farão o cadastro reserva para estudantes de Direito.

Seleção

A seleção será feita por meio de uma prova objetiva on-line que deve ser respondida durante o período de inscrições. A divulgação do gabarito provisório está prevista para o dia 12 de setembro, enquanto o resultado final deve ser divulgado no dia 30 de setembro.

Giovanna Brito (Ascom/TRE-TO)