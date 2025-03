UFT abre seleção para programa de pré-incubação de empresas inovadoras

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio de sua Agência de Inovação – Inovato, lançou o edital de seleção para o programa “Minha Primeira Empresa Inovadora – MPEI”, que oferece suporte e capacitação a empreendedores com ideias inovadoras. As inscrições estarão abertas de 10 a 30 de março. Podem participar: Alunos de graduação e pós-graduação da UFT; Docentes e técnicos administrativos (ativos e inativos); Pesquisadores ligados à UFT; Egressos da UFT; Empreendedores da iniciativa privada e comunidade externa.

O MPEI tem como objetivo preparar futuros empreendedores antes da formalização de seus negócios, ajudando na validação de ideias, elaboração de planos de negócios e avaliação da viabilidade técnica e econômica dos projetos. Os participantes terão acesso a mentorias, treinamentos especializados e ambientes compartilhados da Inovato, ampliando as chances de sucesso no mercado.

A iniciativa busca fortalecer o empreendedorismo e a inovação tecnológica na região, contribuindo para a criação de novos negócios.

Para mais informações, acesse o edital completo.