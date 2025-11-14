67 ANOS DE GURUPI: UMA CIDADE QUE RESPIRA ESPORTE

Por Redação

Gurupi celebra seus 67 anos em grande estilo, mostrando mais uma vez que é uma cidade que respira esporte e que vive um momento de intenso movimento esportivo em todas as modalidades. As comemorações do aniversário contam com duas grandes competições: o Campeonato Municipal de Futebol e a Copa Inova de Voleibol, que estão mobilizando atletas, equipes, torcedores e toda a comunidade.

O Campeonato Municipal de Futebol reuniu dezenas de equipes e cerca de 400 atletas ao longo de dois meses de disputa, consolidando-se como um dos maiores eventos esportivos do calendário local. A grande final será realizada na sexta-feira, 14 de novembro de 2024, entre Real Buritis, do Jardim dos Buritis, e Malvinas Esporte Clube, do Setor Malvinas, prometendo uma partida emocionante. A decisão do futebol acontece às 15h30, no Estádio Rezendão.

O secretário municipal de Juventude e Esportes, Iron Júnior, destacou o significado especial dessa programação no aniversário da cidade:

“Gurupi completa 67 anos mostrando toda a sua força e paixão pelo esporte. São eventos que unem a comunidade, revelam talentos e incentivam a saúde e a qualidade de vida. Nossa cidade respira esporte, e esse movimento só cresce a cada ano.”

A Prefeitura de Gurupi convida toda a população a participar das programações esportivas e celebrar o aniversário da cidade valorizando o talento e a dedicação dos atletas gurupienses.