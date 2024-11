A convite do ministro Jader Filho, Prefeito Eleito de Palmas será painelista no IX Encontro InREDE

O prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos) será um dos painelistas do IX Encontro InREDE, que será realizado em Brasília e é organizado pela Rede Brasileira de Institutos de Planejamento, em parceria com o Ministério das Cidades, o Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas (ONU-Habitat) e a Cooperação Brasil-Alemanha (GIZ).

O painel que terá a participação do prefeito eleito de Palmas é o que abre a programação do IX InREDE, no próximo dia 28, como tema “Reflexões sobre governança e planejamento urbano”. O convite a Eduardo Siqueira Campos foi enviado pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que também estará na mesa no painel de abertura, e pela presidente da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento, InRede, Larissa Menescal. O evento está marcado para acontecer de 28 a 30 de novembro.

“Fico honrado com o convite do ministro Jader Filho e da presidente do InRede. Espero contribuir com esse importante evento. Penso que por ter ajudado a implantar essa cidade, desde a discussão de sua planta com Oscar Niemeyer, junto com os autores do projeto, Walfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel Teixeira. Por ter sido o primeiro prefeito eleito e participado de todos os momentos desde sua fundação e desenvolvimento. E agora, por retornar à Prefeitura 30 anos depois, acredito terem sido esses os motivos para esse convite. Espero levar nossos bons exemplos e trazer muito conhecimento e inovação para Palmas”, avaliou o Prefeito Eleito.

O evento oferece uma plataforma de networking com outros prefeitos, deputados federais, os ministérios nacionais, especialistas e representantes de organismos nacionais e internacionais comprometidos com o desenvolvimento urbano sustentável.