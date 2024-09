“A gente sempre falava que a Josi vai ganhar a eleição”, diz Edinho Fernandes ao declarar apoio do Republicanos para Josi Nunes

O presidente municipal do Republicanos, Edinho Fernandes, declarou na noite de ontem, 12 de agosto, apoio formal do partido Republicanos municipal à campanha de reeleição da prefeita Josi Nunes (UB), destacando uma aliança estratégica que promete fortalecer a candidatura. Em seu anúncio, Edinho afirmou: “Nós chegamos para dar aquele gás final para sacramentar a vitória da senhora e eu não tinha dúvida porque nós do governo, monitoramos diariamente as pesquisas e, em todas as minhas conversas com o governador Wanderlei Barbosa, a gente sempre falava que a Josi vai ganhar a eleição”, disse Edinho em uma mensagem enigmática sobre o apoio do governador que poderá, segundo um aliado de Josi Nunes, poderá anunciar apoio durante uma reunião que acontecerá no dia 18 com a presença da senadores professora Dorinha (UB), Eduardo Gomes (PL), deputado federal Carlos Gaguim (UB) e deputados estaduais.

A noite desta quinta-feira, 12, foi marcada por uma importante adesão à campanha da prefeita Josi Nunes (UB) e de seu candidato a vice-prefeito, Adailton Fonseca (PL). Em uma grande reunião realizada no Residencial São José, o partido Republicanos, por meio de seu presidente estadual e secretário-executivo estadual de Educação, Edinho Fernandes, oficializou seu apoio integral à reeleição de Josi Nunes.

Edinho Fernandes, que esteve em Gurupi exclusivamente para oficializar o apoio do partido, explicou que a decisão foi tomada após uma análise criteriosa do cenário eleitoral.

“Você plantou Josi este apoio do Republicanos, este apoio nosso e agora você está colhendo. Eu tenho certeza prefeita Josi que nós fizemos a escolha certa. Nós não demoramos e o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Nós escolhemos na hora certa. Nós chegamos para dar aquele gás final para sacramentar a vitória da senhora e eu não tinha dúvida porque nós do governo, monitora diariamente as pesquisas e em toas as minhas conversas com o governador Wanderlei Barbosa a gente sempre falava que a Josi vai ganhar a eleição”, disse Fernandes. (confira a fala)

Além disso, o presidente municipal do Republicanos reforçou o compromisso do partido e seus candidatos com a campanha de Josi. “Hoje, ela já conta com metade dos nossos candidatos a vereadores no apoio à reeleição, e até o dia 6 muitos outros virão”, garantiu.

“A sua vinda do Republicanos representa uma aliança de quem se preocupa com Gurupi”, agradeceu Josi Nunes ao enfatizar que seu plano de governo é o melhor para a cidade. “A cada dia mostramos mais e mais o quanto nossa política é séria e pautada no compromisso com as famílias de Gurupi.”

No entanto, no bastidores, cresce a expectativa em torno da manifestação do governador Wanderlei, que preside a agremiação no Estado, sobre esse movimento político. A adesão do governador pode ser decisiva para consolidar o apoio do partido e aumentar as chances de sucesso na campanha de Josi Nunes.

“A força do Republicanos somando à nossa campanha é a prova da capacidade de Josi.”, Adailton Fonseca

Adailton Fonseca enfatizou a relevância da adesão do Republicanos à campanha.

“A vinda do Edinho Fernandes e do Republicanos só demonstra o compromisso com Gurupi. A força do Republicanos somando à nossa campanha é a prova da capacidade de Josi.”

A prefeita encerrou o evento com uma mensagem otimista, destacando o compromisso de Edinho com a cidade.

“Esse olhar para o futuro que te trouxe para nossa campanha, você tem responsabilidade e carinho por Gurupi. Você entra para somar muito com o time do 44”, concluiu.

