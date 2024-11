Acidente entre caminhões deixa vítimas presas nas ferragens na BR-153 entre Gurupi e Cariri

da redação

Na manhã desta quinta-feira (21), um grave acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na BR-153, nas proximidades do Fazendão, entre Gurupi e Cariri, no sul do Tocantins. De acordo com informações preliminares, a colisão deixou as vítimas presas nas ferragens, mobilizando equipes de resgate para o local.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde dos envolvidos, e o trânsito na rodovia. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para realizar o resgate.