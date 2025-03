ACIG: Empreendedorismo feminino ganha força com posse do novo Conselho em Gurupi

Por Redação

Na manhã desta quarta-feira, 27 de março, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) sediou um evento importante para o fortalecimento do empreendedorismo feminino e da cultura local: a posse do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC).

Ellen Goveia, a nova presidente do CMEC, destacou em seu discurso de posse a importância de liderar um conselho dedicado ao fortalecimento das mulheres no mercado de trabalho. “Assumo esta presidência com gratidão, orgulho e responsabilidade. É uma honra servir a vocês, mulheres empreendedoras, que são a força e o alicerce de suas famílias e protagonistas de suas próprias histórias”, declarou Ellen.

Ela também enfatizou o impacto do empreendedorismo feminino em Gurupi: “O empreendedorismo feminino transforma nossa cidade. As mulheres empreendedoras, com sua criatividade e resiliência, impulsionam investimentos e criam novas oportunidades em nossa economia.” Ellen concluiu reforçando que o objetivo do CMEC é fortalecer a rede de mulheres empresárias e criar um ambiente de apoio mútuo, incentivando ações que beneficiem a sociedade.

O presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, celebrou a posse do novo conselho, destacando sua importância para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino.

“O CMEC é essencial para fortalecer nosso empreendedorismo feminino, proporcionando troca de experiências e aprendizado. Este conselho será um grande aliado para as mulheres de Gurupi se sentirem mais preparadas para suas jornadas de sucesso”, afirmou Raimundo.

Vanda Oliveira, ex-presidente do CMEC, expressou sua satisfação por ter contribuído para a criação do conselho. “Sinto-me honrada por ter implementado o CMEC em 2023. O empreendedorismo feminino está em crescimento, e esta iniciativa fortalece ainda mais esse movimento. É gratificante ver o aumento da participação feminina na diretoria da ACIG”, afirmou Vanda.

Contribuição de Maria Duarte, Conselheira do CMEC

Maria Duarte, conselheira do CMEC, manifestou sua alegria em participar do projeto. “Participar do CMEC me permite contribuir ativamente para o empreendedorismo feminino. Nossa rede promove a troca de experiências e o desenvolvimento de competências, fortalecendo a presença feminina em diversos setores da economia, gerando impactos positivos em nossa comunidade”, destacou Maria.

Uma nova era para o empreendedorismo Feminino em Gurupi

A posse do novo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) representa um marco significativo para o empoderamento feminino no cenário empresarial de Gurupi. O fortalecimento das mulheres no mercado de trabalho é uma das prioridades da ACIG, e com o apoio do CMEC, espera-se que cada vez mais mulheres se unam, compartilhem experiências e cresçam em seus negócios, gerando um impacto positivo na economia local e regional.

O evento, realizado nas instalações da ACIG, reuniu importantes personalidades da cidade, incluindo destacadas empresárias, autoridades locais e representantes de instituições financeiras como Sicredi Centro, Sicredi S-15, Banco da Amazônia, Sicoob Tocantins, e Sicoob Unicentro, além de membros da imprensa e convidados.

Missão do CMEC

Criado em novembro de 2023, o CMEC tem como missão inspirar, capacitar e conectar mulheres, promovendo a evolução dos negócios e o fortalecimento da liderança feminina em Gurupi. O conselho busca apoiar as mulheres no mundo dos negócios, oferecendo espaços para diálogo, orientação e troca de experiências. As ações do CMEC são voltadas para ajudar as mulheres a superar as barreiras de gênero no mercado de trabalho, incentivando o crescimento de suas iniciativas empreendedoras e fortalecendo uma rede de apoio mútuo.