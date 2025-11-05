Acompanhado do governador Laurez e do vice-prefeito Adailton, Ministro dos Transportes visita Tocantins para vistoriar obras na BR-153 e terminal ferroviário

Por Wesley Silas

O governador em exercício Laurez Moreira e o vice-prefeito Adailton Fonseca recebem nesta quarta-feira (05) o ministro dos Transportes, Renan Filho, durante a agenda oficial no Tocantins. A comitiva inicia a visita pela manhã em Talismã, segue para Gurupi e encerra em Palmas. Adailton Fonseca representará a prefeita Josi, que participa em Barcelona de missão técnica do Sebrae no Smart City Expo World Congress.

De acordo com a assessoria de comunicação do Ministério dos Transportes, parte da visita antecede a participação do ministério na COP30. Em Gurupi, o ministro vistoriará o Terminal de Transbordo Ferroviário Fazendão, um dos principais hubs logísticos da malha central da Ferrovia Norte–Sul.

Ainda em Gurupi, Renan Filho acompanhará as obras da travessia urbana na BR-153. O trecho entre Gurupi e Aliança (TO) já conta com 11,2 km de pista duplicada, e a próxima etapa prevê a ampliação de mais 7 km, abrangendo os municípios de Talismã, Alvorada e Figueirópolis.

Às 13h, a comitiva visitará o terminal rodoferroviário Fazendão, que conecta Gurupi ao porto de Santos (SP) e está preparado para receber cargas do leste de Mato Grosso, oeste da Bahia e norte de Goiás. O terminal tem capacidade operacional de até 1.500 toneladas de soja e 1.300 toneladas de farelo por hora, e movimentação anual estimada em até 500 mil toneladas de farelo de soja. A estrutura foi projetada para operar com eficiência, segurança e menor emissão de carbono.

Inserido na região do Matopiba — formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia —, o terminal é estratégico para o escoamento da produção agrícola. Nos últimos dez anos, a produção de grãos na região cresceu 93% e a projeção aponta para até 48 milhões de toneladas até 2034.

Programação:

– 09h30: Visita às obras de duplicação da BR-153/TO, em Talismã;

– 13h00: Visita ao Terminal Rodoferroviário Fazendão, em Gurupi;

– 17h30: Entrevista coletiva no DNIT Tocantins, em Palmas.