Adolescente morre e casal fica ferido em acidente na BR-153

da redação

Uma adolescente morreu e a mãe e o padrasto dela ficaram feridos após um acidente de carro na BR-153, em Paraíso do Tocantins. Caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (27), próximo a um posto de combustível. Todos foram levados para o hospital. Whalita Maria Carvalho de Sá, de 16 anos, foi arremessada para fora do veículo e morreu em decorrência dos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e atendeu as vítimas. Segundo os militares, o homem foi encontrado em pé, consciente e verbalizando. Ele apresentava um corte no supercílio. A mulher estava desorientada e com traumatismo craniano do lado direito do rosto.

Já a jovem apresentava um nível de consciência rebaixado e um possível traumatismo craniano. Durante deslocamento para o hospital, a equipe precisou realizar procedimentos para normalizar a saturação de oxigênio no sangue dela. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a morte da adolescente no fim da tarde.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Paraíso. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente.