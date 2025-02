Adolescentes e crianças de Cariri do Tocantins participam de competições amistosas na Semana Esportiva de aniversário da cidade

Por Redação

No último sábado e domingo, dias 15 e 16/02, a Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, realizou uma programação especial de final de semana, com o objetivo de garantir a participação de crianças e adolescentes nas competições amistosas da Semana Esportiva de aniversário da cidade.

Para a programação especial, foram realizadas competições infanto-juvenis nas modalidades de Vôlei e Futebol Society, iniciando com a participação das equipes de estudantes atletas nos jogos de Vôlei realizados ao longo do sábado, dia 15, na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Tempo Integral Divina Ribeiro Borges.

A participação das crianças e demais adolescentes na Semana Esportiva aconteceu na manhã do domingo, dia 16, por meio da realização de diversas competições amistosas na modalidade de Futebol Society (Masculino e Feminino), sediado na quadra do Ginásio Poliesportivo Luiz Orlando Pompeu.

O objetivo com a inclusão do público infanto-juvenil na programação da Semana Esportiva consistiu em promover o estímulo pela prática de esporte, importante para o desenvolvimento físico, mental e emocional, além de garantir a participação ativa de crianças e adolescentes nas festividades municipais.