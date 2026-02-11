Aleto aprova criação de três Regiões Metropolitanas e destranca acesso a recursos federais para municípios tocantinenses

Lei Complementar institui RMs de Palmas, Araguaína e Gurupi com foco em governança compartilhada e acesso a verbas federais; Amélio Cayres destaca importância para desenvolvimento regional

Por Wesley Silas A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) aprovou nesta quarta-feira (11) o Projeto de Lei Complementar nº 02/2026, que institui oficialmente as Regiões Metropolitanas de Palmas, Araguaína e Gurupi. A votação encerra uma pauta que havia sido travada por questões jurídicas e representa um avanço importante para que os municípios tocantinenses acessem recursos federais destinados às bancadas da Câmara e do Senado.

A aprovação foi resultado de articulação do presidente da Aleto, deputado Amélio Cayres (Republicanos), junto ao Governo do Estado. Após vetos anteriores por vício de iniciativa, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) enviou um novo texto que garante a constitucionalidade da lei, permitindo que a matéria avançasse sem prejudicar os municípios envolvidos.

Acesso a recursos federais como prioridade

Para Amélio Cayres, a criação das regiões metropolitanas é estratégica para o desenvolvimento tocantinense.

“A legislação federal condiciona a destinação de determinadas verbas à integração formal dos municípios por meio de regiões metropolitanas. Esta lei destranca essa pauta e garante que nossas cidades possam acessar esses recursos”, afirmou o presidente da Aleto.

A nova lei consolida o regime jurídico aplicável às três metrópoles em conformidade com o Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015) e estrutura mecanismos de governança interfederativa e gestão compartilhada.

Estrutura das três Regiões Metropolitanas

Região Metropolitana de Palmas (RMP)

Sede: Palmas

Palmas Abrangência: Vale do Araguaia, região central e Jalapão

Vale do Araguaia, região central e Jalapão Municípios: Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Miracema, Tocantínia, Lagoa da Confusão, Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, entre outros

Região Metropolitana de Araguaína (RMA)

Sede: Araguaína

Araguaína Abrangência: Bico do Papagaio, norte e meio norte do Estado

Bico do Papagaio, norte e meio norte do Estado Municípios: Tocantinópolis, Augustinópolis, Colinas do Tocantins, Guaraí, Pedro Afonso, Xambioá, Babaçulândia

Região Metropolitana de Gurupi (RMG)

Sede: Gurupi

Gurupi Abrangência: Regiões sul e sudeste do Estado

Regiões sul e sudeste do Estado Municípios: Aliança do Tocantins, Formoso do Araguaia, Peixe, Dianópolis, Taguatinga, Arraias, Natividade, entre outros

Fundos Metropolitanos e diretrizes de gestão

O texto estabelece diretrizes gerais para os Fundos Metropolitanos de Desenvolvimento, com previsão de receitas compatíveis com a execução de políticas públicas integradas. Os recursos incluem transferências e aportes públicos, com aspectos operacionais a serem regulamentados posteriormente por ato do chefe do Executivo.

A matéria foi elaborada com base em estudos técnicos conduzidos pelo Governo do Estado e alinhada ao Plano Plurianual 2024-2027, que considera as macrorregiões norte, central e sul como eixos de desenvolvimento territorial.