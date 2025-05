Almas avança: investimento de quase R$ 2 milhões revoluciona estradas rurais e fortalece comunidades, sendo R$ 1,8 milhão captado na gestão Waguinho e Neri, junto a ex-deputada federal Josi Nunes

Por Redação

A Prefeitura de Almas está dando um passo significativo rumo ao desenvolvimento com um investimento histórico de R$ 1,8 milhão na recuperação de estradas e infraestrutura na zona rural. Em apenas quatro meses de gestão, o prefeito Neri e o vice Jurimar Trindade estão promovendo melhorias essenciais, que já começaram a ser implementadas nas regiões do Maracujá e São Joaquim.

As obras incluem patrolamento, levantamento de estradas, cascalhamento, construção de bueiros, pontes, mata-burros e alargamento das vias, todas fundamentais para garantir segurança e dignidade aos moradores. Essas melhorias são vitais não apenas para a mobilidade, mas também para o fortalecimento da agricultura familiar, facilitando o escoamento da produção e garantindo acesso seguro para crianças nas rotas escolares e para turistas explorando as belezas da região.

As comunidades beneficiadas com este investimento abrangem: Maracujá, Sobradinho, Baião, Corredeira, Pedra Dave, São Pedro, Taquaral e São Joaquim. Este projeto é um marco para a zona rural de Almas, promovendo não apenas a renovação das rotas, mas também um compromisso claro da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida.

É importante ressaltar que o recurso de R$ 1,8 milhão foi captado na gestão Waguinho e Neri, junto a ex-deputada federal Josi Nunes, e está sendo executado na atual gestão de Neri e Jurimar Trindade. “Estamos realizando um sonho para nossa comunidade”, destaca o prefeito Neri, que tem acompanhado as obras de perto e dialogado com os moradores. “Uma alegria muito grande poder concretizar esse projeto que é a realização do sonho de centenas de almenses que vivem nessas regiões. Com essas melhorias, garantimos estradas de qualidade e infraestrutura sólida, promovendo segurança para todos que vivem no campo”, destacou o prefeito.

Além disso, o prefeito destacou a participação da Câmara Municipal no desenvolvimento do município. “Sem parceria nada seria possível. E por isso, agradecemos também a Câmara Municipal pela participação neste projeto e nos trabalhos pelo desenvolvimento do nosso município”, destacou Neri Xavier.

Com determinação e colaboração, a gestão municipal demonstra que é possível transformar desafios em oportunidades, elevando a qualidade de vida da população e fortalecendo os laços comunitários. As estradas revitalizadas são um verdadeiro símbolo do compromisso com o progresso e a união da comunidade.