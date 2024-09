Alvorada do Tocantins: Rumo e CHS inauguram primeiro terminal rodoferroviário após a conclusão da Ferrovia Norte-Sul

Por Redação

Tocantins – A Rumo, maior operadora de logística ferroviária do país, e a CHS – maior cooperativa de propriedade de agricultores, pecuaristas e cooperativas americanas, diversificada em energia, grãos e alimentos -, inauguram nesta terça-feira (10/09) o terminal rodoferroviário de grãos de Alvorada (TO). Com capacidade para 1,5 milhão de toneladas, empreendimento tem vocação multimodal de armazenagem e transbordo de grãos e coloca Tocantins na rota de exportação do país.

SOBRE O EVENTO

Dia: 10 de setembro

Horário: 11h às 13h

Local: Terminal Rodoferroviário Alvorada

(Rod. Transbrasiliana, BR 153_KM 745 – Alvorada – TO)

Terminal multimodal permitirá conexões com os portos brasileiros e a Ferrovia Norte-Sul

O terminal, foi instalado em uma área de aproximadamente 70 hectares, irá transformar o atual armazém de transbordo rodoviário, aumentando significativamente sua capacidade de armazenamento de grãos. A parceria permitirá a construção de uma pera e tulha ferroviária, possibilitando a conexão com a Malha Central (Ferrovia Norte-Sul), que acaba de ser concluída pela concessionária.

Essa ligação ferroviária torna Alvorada um ponto estratégico para o transporte de cargas com destino aos portos brasileiros. Inicialmente voltado para o transporte de soja e milho, o terminal será operado em conjunto pela Rumo e CHS, seguindo o conceito dos demais terminais da Malha Central, que funcionam em regime de pool e bandeira branca. Dessa forma, todos os clientes farão estoque único, misturando e depositando seus produtos de acordo com as classificações de qualidade prévias.

Projeto de biorrefino e infraestrutura visa fortalecer logística do agronegócio

A expectativa é que a infraestrutura do terminal possa movimentar cerca de 1,5 milhão de toneladas de grãos por ano, com destino ao Porto de Santos (SP), após a realização das obras de ampliação e adequação planejadas. A previsão é que o terminal comece a operar no segundo trimestre de 2024, gerando cerca de 150 empregos diretos durante as fases de construção e aproximadamente 65 profissionais para a operação contínua.

O projeto representa um importante avanço no desenvolvimento logístico do país e tem como objetivo proporcionar maior eficiência no transporte de cargas, gerando maior competitividade para os produtores locais e fomentando o crescimento da produção agrícola na região.

Com informações da jornalistaAndriely Medeiros