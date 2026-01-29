Amastha elogia recuo de Wanderlei em tarifa da BRK e retira pedidos de impeachment

Por Wesley Silas

Após a decisão do governador Wanderlei Barbosa de cancelar o reajuste das tarifas de água e esgoto da BRK, autorizado anteriormente pelo vice-governador Laurez Moreira durante os 93 dias em que esteve no comando do governo, o vereador e ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha, até então aliado de Laurez, anunciou que vai retirar todos os pedidos de impeachment apresentados contra o chefe do Executivo estadual.

“Pedi aos nossos advogados que retirem da Assembleia Legislativa os pedidos de impeachment contra o governador Wanderlei Barbosa. Neste momento, isso não se justifica mais. O Tocantins precisa de estabilidade”, afirmou Amastha.

O vereador destacou positivamente a iniciativa de Wanderlei de sustar o aumento das tarifas, classificando a medida como alinhada ao interesse dos consumidores, que enfrentam uma das contas de água e esgoto mais altas do país.

Nos bastidores políticos da Capital, circula a informação de que Amastha se reuniu recentemente com o vice-governador Laurez Moreira, em Palmas. Na conversa, ele teria demonstrado surpresa pelo fato de Laurez ter autorizado o reajuste das tarifas enquanto exercia interinamente o governo.

Segundo relatos, Amastha teria sugerido a Laurez, ainda à época, que não defendesse a concessionária BRK, mas adotasse uma postura centrada na proteção dos consumidores e na cobrança de melhorias efetivas na rede de abastecimento de água e no sistema de esgotamento sanitário.

Fontes ouvidas pelo Portal Atitude afirmam que Laurez não teria gostado dos elogios públicos feitos por Amastha a Wanderlei Barbosa após a decisão de revogar o aumento das tarifas.